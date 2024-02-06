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البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية والتعبئة لمدة 90 يوماً

2/6/2024 7:20:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مدد البرلمان الأوكراني أمس الثلاثاء الأحكام العرفية والتعبئة التي فرضت بعد بدء الحرب واسعة النطاق لمدة 90 يوما أخرى أو حتى منتصف مايو.

وصوتت أغلبية الثلثين لصالح مشروعي القانونين اللذين قدمهما الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسبما قال العديد من أعضاء البرلمان. كما علقت الانتخابات البرلمانية والرئاسية العادية.

وتعطي الأحكام العرفية الجيش المزيد من الحقوق. ولا يسمح للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما والمؤهلين للخدمة العسكرية بمغادرة البلاد إلا في حالات استثنائية.

وقال زيلينسكي في وقت لاحق في خطابه الليلي إنه وقع مرسوما بإنشاء نوع جديد من القوة العسكرية الأوكرانية يسمى "الأنظمة غير المأهولة".

وأوضح أن هذه القوة الجديدة للطائرات المسيرة يجب أن "تؤدي إلى نتيجة ملموسة للغاية في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة أثبتت فعاليتها في القتال على الأرض وفي الجو والبحر.

وأضاف زيلينسكي: "بفضل الطائرات بدون طيار، غيرت أوكرانيا حقا الوضع الأمني في البحر الأسود".

وأدى استخدام ما يسمى بالمسيرات البحرية، وهي قوارب غير مأهولة ذات حمولة متفجرة كبيرة، إلى دفع أسطول البحر الأسود الروسي بعيدا عن الساحل الجنوبي الأوكراني والمنطقة المحيطة بشبه جزيرة القرم.

كما تم استخدام المسيرات عدة مرات في المعارك على طول الخطوط الأمامية لإلحاق خسائر فادحة بالجيش الروسي.

وقال زيلينسكي موضحا الخطوات التالية: "قائمة المهام واضحة الآن... وحدات الأفراد الخاصة للعمل مع المسيرات، والوحدات الخاصة والتدريب الفعال وتنظيم الخبرة والتوسع المستمر في الإنتاج والجمع بين أفضل الأفكار وأفضل المتخصصين في هذا المجال".


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