زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب اليابان دون تحذير من تسونامي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مركز الزلزال وقع قبالة محافظة إيشيكاوا في جزيرة هونشو على ساحل بحر اليابان، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وعند التقاء خط عرض 7ر37 درجة شمالا وخط طول 6ر137 درجة شرقا.
ولم يصدر تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) كما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
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