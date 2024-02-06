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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب اليابان دون تحذير من تسونامي

2/6/2024 7:20:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مركز الزلزال وقع قبالة محافظة إيشيكاوا في جزيرة هونشو على ساحل بحر اليابان، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وعند التقاء خط عرض 7ر37 درجة شمالا وخط طول 6ر137 درجة شرقا.

ولم يصدر تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) كما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.


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