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انفجارات تهز مدينة حمص السورية جراء قصف إسرائيلي

2/6/2024 7:20:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هزت مدينة حمص السورية انفجارات عنيفة ليل الثلاثاء/الأربعاء جراء قصف جوي إسرائيلي. وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القصف طال مناطق على أطراف حمص "وتصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري للصواريخ المعادية".

وأفاد شهود عيان لـ (د.ب.أ) بأن شظايا من الصواريخ المنفجرة سقطت في مزارع حي الوعر شمال غرب مدينة حمص وشارع الحمرة وسط المدينة وشرق دوار تدمر وفي محيط مصفاة حمص، مخلفة أضرار مادية.


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