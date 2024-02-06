انفجارات تهز مدينة حمص السورية جراء قصف إسرائيلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
هزت مدينة حمص السورية انفجارات عنيفة ليل الثلاثاء/الأربعاء جراء قصف جوي إسرائيلي. وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القصف طال مناطق على أطراف حمص "وتصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري للصواريخ المعادية".
وأفاد شهود عيان لـ (د.ب.أ) بأن شظايا من الصواريخ المنفجرة سقطت في مزارع حي الوعر شمال غرب مدينة حمص وشارع الحمرة وسط المدينة وشرق دوار تدمر وفي محيط مصفاة حمص، مخلفة أضرار مادية.
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