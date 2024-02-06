أسوأ زلزال شهدته البلاد .. عام على فاجعة تركيا والحزن لا يزال طاغياً

تجمّع أقارب الضحايا بالآلاف أمس الثلاثاء لإحياء ذكرى مرور عام على أسوأ زلزال شهدته تركيا الحديثة: وجوه متجهّمة، بعضهم حمل صوراً لطفل أو لوالدين أو أحباء قُتلوا في المأساة، أصدقاء وأفراد عائلات مفقودين شاركوا في التجمّع أيضا في وسط مدينة هاتاي.

نظم التجمع عند الساعة 4,17 صباحاً، في التوقيت نفسه الذي وقع فيه زلزال خلّف أكثر من 53500 قتيل في جنوب وجنوب شرق تركيا في السادس من فبراير الماضي.

ساد الصمت، بينما حمل المشاركون في أيديهم غصناً من شجرة الغار الرمزية في أنطاكية. انهار بعضهم، وبعضهم الآخر غرق في دموعه، أو تجمّد في ألم الثواني الـ65 التي عاشها من جديد بعد عام على الكارثة.

أضاؤوا شموعا ونشروا ورودا في أمكنة كان يقع فيه مبنى أو منزل ابتلع أحباءهم وأطفالهم وأهاليهم، أو حتى عائلات بأكملها.

صور وشموع

على الأرض، وضع الأقارب بين الشموع صور العشرات من سكّان "مبنى رنا" الذي انهار مثل آلاف المباني في ثوانٍ معدودة.

وقالت إيدا بوز (44 عاماً) التي اضطُرّت إلى اللجوء إلى العاصمة أنقرة، وعادت خصّيصاً لإحياء الذكرى، "ليس لدي انطباع بأنّ ذلك حدث قبل عام، بالنسبة إلي كان بالأمس".

وأضافت والدموع في عينيها "في هذا المبنى عاش أصدقاء طفولتي، أصدقاء المدرسة. كنّا نعرف بعضنا".

وتعهّدت "العودة إلى هاتاي"، المحافظة التي عاصمتها أنطاكية.

ولم يمرّ الأمر من دون لحظة توتّر تمثّلت في إصرار العائلات على التجمّع أمام أحد المباني المنهارة في مواجهة قوات الشرطة التي أرادت منعهم من الوصول إلى الموقع، غير أنّها لم تلبث أن سمحت لهم بالمرور.

بعد ذلك بقليل، طرد الحشد مع صيحات استهجان، وزير الصحة فخر الدين قوجة الذي أراد التحدّث. غير أنّ سكان هاتاي المؤيّدين في غالبيتهم للمعارضة التركية، لم يغفروا للحكومة تأخرها في الاستجابة في الأيام الأولى من الكارثة.

ولم تلقَ المعارضة معاملة أفضل، فقد استُقبل رئيس بلدية أنطاكية لطفي سافاس الذي ينتمي لـ"حزب الشعب الجمهوري"، بالصراخ والصيحات المطالبة بـ"الاستقالة!".

نريد المغادرة

في الوقت ذاته، نُظّم تجمّع مماثل على مسافة أبعد قليلاً شمالاً في وسط مدينة كهرمان مرعش التي تقع على بعد حوالي خمسين كيلومتراً من مركز الزلزال.

وكتبت إدارة الكوارث المتهمة بالتأخّر في مساعدة الضحايا وببيعهم خياما، على منصة "إكس"، "65 ثانية بدت كأنها أبدية".

وفي المدينة، ألقى أردوغان كلمة بعد زيارة مقتضبة للمقبرة.

وقال الرئيس التركي "قلّة هي البلدان التي تكون بما نحن عليه من قوة في مواجهة كارثة كهذه"، وذلك لدى تسليمه لعائلات تم اختيارها بالقرعة، مفاتيح نحو عشرة آلاف مسكن جديد بنتها أذربيجان، حليفة تركيا.

وأعلن أردوغان إنشاء جامعة تقنية في المدينة بالشراكة مع إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرة وإقامة منطقة صناعية مخصصة للصناعات الدفاعية في منطقة هاتاي.

وكان أردوغان نشر قبل توجّهه إلى كهرمان مرعش، معقل "حزب العدالة والتنمية"، رسالة على موقع "إكس" صباح الثلاثاء بتوقيت وقوع الزلزال، جاء فيها "مثل هذه الكوارث وهذه المعاناة تشكّل نقاط تحوّل، وتمثّل تحدّياً لقوة الوحدة والتضامن والأخوّة في الأمم".

وقال "سنواصل عملنا حتى إعادة بناء مدننا وإعادة آخر مواطن دُمّر منزله أو أصبح غير صالح للاستخدام، إلى منزل آمن".

لكنّ جواً من انعدام الثقة بالسلطات يسود منذ الكارثة.

وفي أنطاكية، قال إيسات غول وهو طالب يبلغ من العمر 19 عاماً، إنه لا يزال غير مصدّق لما حصل.

وأضاف "مرّ عام، ولا تزال المدينة في حالة خراب". وتابع بينما كان يلقي وردة في نهر العاصي الذي يمرّ في المدينة، "لم يعد لدي الكثير من الأمل في المستقبل. العديد من الشباب في عمري يتطلّعون إلى مغادرة البلاد".





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