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باينابل إكسبرس تعصف بكاليفورنيا وتخلف أضرارا وقتلى

2/6/2024 7:16:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في كاليفورنيا جراء عاصفة عاتية تسببت في فيضانات ضخمة وقطعت الكهرباء عما يقرب من نصف مليون منزل وأعلنت حالة الطوارئ، حسبما أعلنت السلطات. وشهد جنوب «الولاية الذهبية» هطول أمطار غزيرة بدون انقطاع لأكثر من 24 ساعة أمس. في المقابل، تعرض القسم الشمالي من الولاية لرياح عنيفة نجم عنها سقوط أشجار ما تسبب في مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل، بحسب السلطات المحلية. وهذه العاصفة، التي حملت رياحا سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، هي جزء من ظاهرة طقس تسمى «باينابل إكسبرس» تنشأ في هاواي، قرب منطقة الرطوبة المدارية.
وحذر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم من أن «هذه عاصفة ضخمة قد تشكل تداعياتها خطرا على الأرواح»، معلنا حالة الطوارئ في ثماني من مقاطعات الولاية البالغ عددها 58 مقاطعة.
وتعرضت مدينة لوس أنجيليس لفيضانات تسببت بقطع طرقات وأدت إلى انهيارات أرضية خطرة. ودفع هذا الوضع بالسلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء تلال هوليوود وسانتا مونيكا المطلة على المدينة. وفي هذه المنطقة الفارهة، أدت فيضانات طينية إلى طمر سيارات بأكملها وسحب منزل من أساساته، حسبما أظهرت مشاهد بثتها قناة «كي تي إل إيه» التلفزيونية المحلية.

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