السجن والإبعاد لوافدين أدينوا في غسيل أموال والابتزاز بالإرهاب

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد لوافدين بينهم سيدتان تقيمان داخل البلاد، فيما الآخرون وعددهم 5 يقيمون في دولة أوروبية وذلك لاتهامهم بغسيل الأموال والتدليس والاستيلاء.
وكان مواطن أبلغ الأجهزة الأمنية عن تعرضه للنصب والاستيلاء منه على مبلغ 157 ألف دينار، من قبل وافدتين أوهمتاه بالتداول عبر منصات خارجية موثوقة، والربح المضمون والسريع وبابتزازه لاحقا بمزاعم وضع اسمه على قوائم الإرهاب لتحويل مبلغ مالي كبير خارج البلاد، ومطالبته بدفع مبالغ مقابل مساعدته بإزالة اسمه من هذه القوائم.
وتم ضبط الوافدتين، حيث تبين أنهما تعملان ضمن شبكة تمتهن التدليس والاستيلاء مقرها بدولة أوروبية ويديرها 5 وافدين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب تهم غسيل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليه وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية.
هذا، وذكرت وكيلة المجني عليه المحامية آلاء السعيدي، أن موكلها لم يرغب بداية في تقديم شكوى ظنا منه أن الجناة موجودون خارج البلاد، داعية من يتعرض لمثل هذه الجرائم إلى عدم اليأس وإبلاغ الجهات الأمنية.
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