السجن والإبعاد لوافدين أدينوا في غسيل أموال والابتزاز بالإرهاب

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم أحمدقضت محكمة الجنايات بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد لوافدين بينهم سيدتان تقيمان داخل البلاد، فيما الآخرون وعددهم 5 يقيمون في دولة أوروبية وذلك لاتهامهم بغسيل الأموال والتدليس والاستيلاء.وكان مواطن أبلغ الأجهزة الأمنية عن تعرضه للنصب والاستيلاء منه على مبلغ 157 ألف دينار، من قبل وافدتين أوهمتاه بالتداول عبر منصات خارجية موثوقة، والربح المضمون والسريع وبابتزازه لاحقا بمزاعم وضع اسمه على قوائم الإرهاب لتحويل مبلغ مالي كبير خارج البلاد، ومطالبته بدفع مبالغ مقابل مساعدته بإزالة اسمه من هذه القوائم.

وتم ضبط الوافدتين، حيث تبين أنهما تعملان ضمن شبكة تمتهن التدليس والاستيلاء مقرها بدولة أوروبية ويديرها 5 وافدين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب تهم غسيل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليه وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية.

هذا، وذكرت وكيلة المجني عليه المحامية آلاء السعيدي، أن موكلها لم يرغب بداية في تقديم شكوى ظنا منه أن الجناة موجودون خارج البلاد، داعية من يتعرض لمثل هذه الجرائم إلى عدم اليأس وإبلاغ الجهات الأمنية.