غادة حالة خاصة خوف وفرح

(MENAFN
- Al-Anbaa) تصدر مسلسل «حالة خاصة» نسب المشاهدة عبر شاشة منصة «watch it» منذ عرض حلقاته الأولى، ورغم أن غادة عادل بطلة العمل سبق أن قدمت شخصية المحامية في أحد أعمالها الدرامية، إلا أنها نجحت في تجسيد المحامية «أماني النجار» بملامح مختلفة تماما.
وكشفت غادة أنها عند قراءتها لسيناريو المسلسل، شعرت بقلق وخوف تجاه تقديم دور المحامية للمرة الثانية، لكن تمسك منتج العمل طارق الجنايني بها أفرحني لتقديم الشخصية، بالإضافة إلى أن فريق العمل جعلها تتحمس للموافقة، خاصة أنها وجدتها فرصة لتكون وسط جيل شباب جديد تضيف لهم ويضيفون أيضا لها، معبرة بحسب موقع «نواعم» عن حبها لموهبة الفنان طه دسوقي والذي كان أيضا من أسباب موافقتها على العمل.
وتدور أحداث «حالة خاصة» حول محامٍ يدعى «نديم»، لديه قدرات متميزة ويعمل بمكتب محاماة شهير تمتلكه «أماني النجار» ويواجه تحديات صعبة طوال فترة العمل حتى يثبت نجاحه.
وبسؤالها عن الشخص الذي تعتبره حالة خاصة بحياتها، لم تتردد غادة في اختيار ابنتها واعتبرتها بالنسبة إليها حالة خاصة.
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