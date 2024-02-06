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غادة حالة خاصة خوف وفرح

2/6/2024 7:16:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدر مسلسل «حالة خاصة» نسب المشاهدة عبر شاشة منصة «watch it» منذ عرض حلقاته الأولى، ورغم أن غادة عادل بطلة العمل سبق أن قدمت شخصية المحامية في أحد أعمالها الدرامية، إلا أنها نجحت في تجسيد المحامية «أماني النجار» بملامح مختلفة تماما.
وكشفت غادة أنها عند قراءتها لسيناريو المسلسل، شعرت بقلق وخوف تجاه تقديم دور المحامية للمرة الثانية، لكن تمسك منتج العمل طارق الجنايني بها أفرحني لتقديم الشخصية، بالإضافة إلى أن فريق العمل جعلها تتحمس للموافقة، خاصة أنها وجدتها فرصة لتكون وسط جيل شباب جديد تضيف لهم ويضيفون أيضا لها، معبرة بحسب موقع «نواعم» عن حبها لموهبة الفنان طه دسوقي والذي كان أيضا من أسباب موافقتها على العمل.
وتدور أحداث «حالة خاصة» حول محامٍ يدعى «نديم»، لديه قدرات متميزة ويعمل بمكتب محاماة شهير تمتلكه «أماني النجار» ويواجه تحديات صعبة طوال فترة العمل حتى يثبت نجاحه.
وبسؤالها عن الشخص الذي تعتبره حالة خاصة بحياتها، لم تتردد غادة في اختيار ابنتها واعتبرتها بالنسبة إليها حالة خاصة.

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