1 59 مليار دينار عقودا ومناقصات فازت بها 13 شركة مدرجة وتابعة



«السفن» بالصدارة بـ 35 عقداً قيمتها 1.2 مليار دينار تشكّل 75.8% من الإجمالي 733 مليون دينار قيمة العقود الكهربائية.. تلتها «النفطية» بـ 490 مليون دينار

شريف حمدي

ساهمت الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي خلال العام الماضي والذي سبقه، في زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع بقطاعات اقتصادية متنوعة، وهو ما ظهر بجلاء من خلال طرح الكثير من المناقصات من قبل عدد من الجهات في مقدمتها وزارة الكهرباء والماء، وشركتا نفط الكويت والبترول الوطنية، فضلا عن القطاع الخاص.

هذه الجهات طرحت وغيرها العديد من المناقصات الكهربائية والنفطية والخدمية والانشائية، فضلا عن اللوجيستية، وكان من نصيب 13 شركة مدرجة بالبورصة وتابعة لها من خلال 80 عقدا.

وبنهاية 2023، شهدت قيمة المناقصات والعقود قفزة بنسبة 58.7%، وذلك مقارنة بعام 2022، وذلك ببلوغ قيمة عقود العام الماضي 1.587 مليار دينار مقابل نحو 1 مليار في عام 2022.

وتبين من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء» حول مناقصات وعقود 2023 ما يلي:

٭ شهد الربع الأول ترسية 28 عقدا على الشركات المدرجة والتابعة بقيمة إجمالية 632 مليون دينار تشكل 39.8% من الإجمالي، و 24 عقدا بالربع الثاني بقيمة 411 مليون دينار تشكل 25.8% من الإجمالي، و15 عقدا بالربع الثالث بقيمة 292 مليون دينار 18.4% من القيمة، و13 عقدا في الربع الرابع بقيمة 252 مليون دينار تشكل 15.8% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات.

٭ بلغت قيمة العقود الخارجية التي فازت بها الشركات الكويتية 70.1 مليون دينار من خلال 8 عقود اغلبها انشائية وفازت بها المجموعة المشتركة والكابلات والسفن وحيات كوم.

٭ في صدارة الشركات المدرجة الأكثر فوزا بالعقود، جاءت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وذلك من خلال فوزها بـ 35 عقدا متنوعا بقيمة 1.204 مليار دينار تمثل ٧٥.8% من الإجمالي.

٭ أكبر العقود التي فازت بها «السفن» خلال العام الماضي، عبارة عن مشروع بقيمة 173.2 مليون دينار لتطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والانظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

٭ بالمرتبة الثانية، جاءت المجموعة المشتركة من خلال فوزها بـ 18 عقدا بقيمة إجمالية 284.8 مليون دينار تشكل 17.9% من إجمالي قيمة العقود.

٭ بالمرتبة الثالثة، جاءت «الرابطـة» بـ 5 عقود بقيمة 15.9 مليون دينار، تشكل 1% من الإجمالي.

٭ رابعا، جاءت «كابلات» بفوزها بـ 5 عقود بقيمة 14.3 مليون دينار تشكل 0.9% من الإجمالي.

٭ خامسا، جاءت «وطنية م ب» بعد فوزها بعقدين بقيمة 12.1 مليون دينار تشكل 0.8% من الإجمالي.

وأظهر الرصد ان العقود الكهربائية والبالغ عددها 14 عقدا، كانت الأكثر قيمة بواقع 733.1 مليون دينار، تلتها العقود النفطية بـ 489.9 مليون دينار من خلال 18 عقدا، ثم الخدمية بـ 186.5 مليون دينار بـ 21 عقدا، تلتها العقود الانشائية بـ 152.9 مليون دينار من خلال 21 عقدا، ثم العقود اللوجيستية بـ 26.7 مليون دينار من خلال 11 عقدا، ثم عقد واحد صحي بـ 0.9 مليون دينار.