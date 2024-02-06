Wednesday, 07 February 2024 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيب أكبر شاشة عرض بمبنى المجلس البلدي احتفالا بالأعياد الوطنية

2/6/2024 7:16:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن تركيب أكبر شاشة عرض في الكويت على مبنى المجلس البلدي القديم المطل على تقاطع قصر نايف. وبينت أن إدارة الإنشاءات بقطاع المشاريع انتهت من إنجاز أعمال الزينة لمباني البلدية الرئيسية من خلال تركيب شاشة خارجية على مبنى المجلس البلدي مقاس 80 مترا طوليا و15 مترا ارتفاع بمساحة إجمالية 1200 متر مربع مع إمكانية عرض أي بث مباشر من التلفون الذكي أو القنوات الأرضية أو الفضائية. وفي هذا السياق، قال مدير عقد العاصمة والجهراء بقطاع المشاريع عبدالوهاب المسلم انه بناء على توجيهات مدير عام البلدية م.سعود الدبوس بشأن تزين المباني استعدادا للاحتفالات الوطنية ومتابعة وإشراف مباشر من قبل نائب المدير العام م.ميساء بوشهري، تم الانتهاء من كل أعمال الزينة والإضاءة للمباني الرئيسية وتركيب الشاشة الخارجية بنظام net screen لتشغيل أي فيديو أو صور أو كتابة إضافة لقابلية التحكم في بتقسيمها لأكثر من شاشة مع إمكانية بث قناتين أو 3 قنوات بالوقت نفسه.

MENAFN06022024000130011022ID1107819226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث