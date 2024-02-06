Wednesday, 07 February 2024 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفير إسبانيا 100 ألف كويتي زاروا بلادنا في 2023

2/6/2024 7:16:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قال سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو أغيلار إن بلاده «تعد وجهة سياحية محببة» لدى المواطنين الكويتيين، مبينا أن نحو 100 ألف مواطن كويتي زاروها خلال عام 2023.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير أغيلار للصحافيين خلال حفل أقامه في مقر إقامته بمناسبة زيارة الأميرة بياتريس دي أورليانز وعمدة مدينة ماربيا أنجيليس مونيوز الكويت بحضور عدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية.
وأكد أغيلار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في القطاعات السياحية والاقتصادية والاستثمارية.
وذكر أن الرحلات الجوية المباشرة إلى مدن مدريد وبرشلونة وملقا الإسبانية قد أسهمت في رفع نسبة إقبال المواطنين الكويتيين على زيارة تلك الوجهات.
من جانبها، قالت عمدة مدينة «ماربيا» في تصريح مماثل إن تحالف بلادها مع دولة الكويت يسهم في فتح الآفاق أمام مزيد من التعاون في مجالات عدة، معربة عن التطلع لـ«زيادة فرص الاستثمار للمواطنين الكويتيين في القطاعات العقارية والاقتصادية».
وذكرت مونيوز أن ارتباط مدينة ماربيا بالكويت «يعود إلى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي عندما اكتشف المستثمرون الكويتيون في المجالات العقارية والاقتصادية أن ماربيا هي المدينة المفضلة لديهم».

MENAFN06022024000130011022ID1107819220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث