بالفيديو المشعل من الكويت نبدأ يستذكر قامات وطنية خالدة أسهمت في بناء الوطن



الياسين: الكويت محفوظة بطيبة أهلها وحكمة قيادتها وأعمال الخير الممتدة للقاصي والداني الجوعان: الكويت علّمتنا الإنسانية كيف تكون والسياسة كيف تدور وغرست فينا التربية



عاطف رمضان

كرَّم المؤتمر الوطني الثاني والعشرون «من الكويت نبدأ.. والى الكويت ننتهي» 10 شخصيات كويتية من مختلف أطياف المجتمع الكويتي من الذين رحلوا عن عالمنا إلى الرفيق الأعلى تاركين بصماتهم من الاعمال الوطنية الجليلة في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، أعرب وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل عن سعادته لاستمرار المؤتمر في اداء رسالته المهمة على مدار سنواته المتتالية، لنستذكر معا قامات وطنية خالدة أسهمت في بناء الوطن وعملوا بكل إخلاص وولاء لإعلاء مكانته بين الأمم في كل مضمار تاركين لنا سجلا حافلا من النجاحات لاحياء ذكرى الآباء والاجداد.

جاء ذلك في كلمة الشيخ د.عبدالله المشعل خلال رعايته افتتاح المؤتمر في دورته الـ 22 بمسرح مكتبة البابطين تحت شعار مقولة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، «أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا».

وأضاف المشعل ان تلك القامات الخالدة من الآباء والأجداد تركت لنا سجلا حافلا بالنجاحات والمناقب والمآثر، مشيرا الى ان من الشخصيات والرواد الذين ساهموا في بناء الكويت ونهضتها الراحل الشيخ مبارك العبدالله الأحمد، رحمه الله، الذي عمل بإخلاص وكان أحد رواد صناعة التاريخ الكويتي الحديث، وقد عاش حياته مفعما بحب الكويت وأراد لها التطور والتقدم.

ولفت الى ان أهم ما يتميز به تاريخ وطننا العزيز هو مرحلة تأسيس الديموقراطية، واننا لا ننسى ان من زرع هذه الشجرة التي نجني ثمارها اليوم هم الآباء والاجداد وان كل مواطن له الحق المطلق في الفخر بآبائه وأجداده الذين وضع كل واحد منهم لبنة في بناء وطننا الغالي.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاشراف العليا للمؤتمر الوطني الثاني والعشرين «من الكويت نبدأ.. والى الكويت ننتهي» المحامي يوسف الياسين: نستذكر قبل 34 عاما في 2 اغسطس 1990 عندما اجتمع الشعب الكويتي على قلب رجل واحد وامتزجت دماء أبنائه من جميع اطيافه على تراب هذا الوطن واجتمع الشعب الكويتي الوفي حول القيادة السياسية في مؤتمر جدة وبرهنا للعالم اننا من الكويت نبدأ والى الكويت ننتهي.

وأضاف الياسين: نسأل الله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن يحفظ هذا الشعب الأصيل ويجمعنا على قلب رجل واحد.

وقال: أتذكر هنا من باب الوفاء والعرفان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، الذي تشرفت بلقائه في بدايات انطلاق المؤتمر الوطني حينما كان وليا للعهد ولن أنسى توجيهاته السامية وتشجيعه لي شخصيا وحرصه على أن استمر بهذا النهج الوطني الذي يخلد ويكرم رجالات ونساء الكويت.

وزاد: ومن باب الوفاء لن أنسى الوالد الغالي عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله، الذي لقيت منه كل الدعم والتشجيع وتسخير مكتبة البابطين لإقامة المؤتمر الوطني.

وأعلن الياسين أن المؤتمر الوطني القادم بحلته الثالثة والعشرين سيكون في مقدمة المكرمين سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، والراحل عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله.

صمام الأمان

من جانبها، قالت عضو اللجنة الاستشارية العليا للمؤتمر المحامية كوثر الجوعان اننا يجب علينا ألا نجامل أيا كان على حساب هويتنا الوطنية الكويتية لأنها صمام الأمان لأرضنا التي حافظ عليها أجدادنا وآباؤنا وضحوا بأرواحهم وبكل ما يملكون وان نتجاوز خلافاتنا ونتسامى فوق أي مصالح من أجل الكويت. وأضافت الجوعان ان الكويت علمتنا الإنسانية كيف تكون والسياسة كيف تدور وغرست فينا التربية التي من خلالها كيف نعيش ونتعامل وفق تقاليدنا وتراثنا الثقافي والديني الوسطي.

وأكدت على ضرورة التمسك بمبادئ المواطنة الدستورية القائمة على المساواة القانونية وتكافؤ الفرص بين الكويتيين جميعا ووضعها موضع التطبيق بعيدا عن التمييز والتفرقة.

بدوره، أفاد مدير مركز تعزيز الوسطية بدولة الكويت د.عبدالله الشريكة بأن الكويت بلد الانسانية والرحمة والخير والاسلام والمواقف العظيمة، مشيرا الى ان الوطن أغلى من الروح، داعيا الله تعالى ان يديم العلاقة المتميزة بين الحاكم والمحكوم.

وأضاف الشريكة ان الكويت لها الفضل على الجميع، مشيرا الى انها دولة امن وامان.

من جهته، قدم الشاعر يوسف الشطي «الغشمشم» قصيدة عن حب الكويت، وتم عرض فيلم وثائقي عن سير المكرمين بالمؤتمر، بالإضافة الى اوبريت وطني عن الكويت، وتم تكريم عائلات الرموز المكرمة والجهات الراعية واللجان التطوعية. وقام كل من وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ورئيس لجنة الاشراف العليا للمؤتمر المحامي يوسف الياسين وعضو اللجنة الاستشارية العليا للمؤتمر المحامية كوثر الجوعان بتكريم الحضور.

الشخصيات الوطنية المكرَّمة

1 ـ الحكيم الناصح والسياسي المحنك: الشيخ مبارك عبدالله الأحمد.

2 ـ صاحبة العمل الإنساني: لولوة عبدالمحسن أحمد الصقر.

3 ـ التاجر الفذ والقيادي المخلص: أحمد عبدالوهاب المفلح.

4 ـ الاقتصادي الأمين: عبدالرسول يوسف يعقوب عباس أبوالحسن.

5 ـ اللاعب الدولي والإداري المتميز: رضا عبدالله محمد حسين معرفي.

6 ـ النائب الوطني: محمد وسمي ناصر الوسمي.

7 ـ الديبلوماسي وعميد العائلة: عيسى عبداللطيف عيسى العبدالجليل.

8 ـ المعلم القدوة: عبدالعزيز شاهين يوسف الشاهين الربيع.

9 ـ الأكاديمية المستشارة: د.منيرة عبدالقادر الجاسم القناعي.

10 ـ المحسن الكبير: عبدالله عبداللطيف عثمان العثمان.

أسماء المكرَّمين من الرعاة الأفراد والشركات والمؤسسات

الراعي الإستراتيجي: 1 ـ أسرة المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد. 2 ـ أبناء وأحفاد المرحومة لولوة عبدالمحسن الصقر. 3 ـ شركة High Pro. 4 ـ مكتبة البابطين.

الراعي الماسي: 1 ـ أبناء المرحوم أحمد عبدالوهاب المفلح.

الراعي الفضي: 1 ـ أجواخ أبوالحسن. 2 ـ عائلة المرحوم رضا معرفي.

الرعاة الإعلاميون: 1 ـ وزارة الإعلام. 2 ـ جريدة «الأنباء». 3 ـ قناة العدالة. 4 ـ شبكة دسمان الإعلامية. 5 ـ وكالة أنباء تفتيش الكويت. 6 ـ ديوان الملا. 7 ـ وكالة البلاد للأنباء. 8 ـ صحيفة الإرادة الإلكترونية. 9 ـ شبكة زوايا الإلكترونية. 10 ـ فريق wish together.