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اجتياح الجراد للسودان يهدد مصر ودول الخليج

2/6/2024 7:16:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أن اجتياح الجراد الصحراوي للسودان سيهدد مصر ودول الخليج العربي ان لم تتم مجابهته عاجلا.
ووصف ممثل المنظمة في السودان آدم ياو في مؤتمر صحافي بجنيف عبر تقنية التواصل المرئي أزمة الجراد الصحراوي بأنها «تهديد كبير سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي جراء الحرب الدائرة في السودان».
وأضاف ان كارثة انتشار الجراد في السودان تسببت في دمار الزراعة ما يزيد من تفاقم أزمة الغذاء في هذا البلد الذي يعاني اكثر من 17.7 مليون شخص فيه من نقص فادح في الغذاء. وقال ياو إن «المنظمة قد عالجت أكثر من 133 ألف هكتار وتراقب اكثر من 23 ألف هكتار متضرر في السودان من أزمة الجراد الصحراوي» مؤكدا أن الجهود لا تكفي لاحتواء هذه الأزمة. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحل أزمة الغذاء في السودان، مشيرا إلى أن المنظمة تحتاج إلى 104 ملايين دولار لمجابهتها، داعيا أطراف الصراع هناك إلى وقف العدوان.

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