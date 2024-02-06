Wednesday, 07 February 2024 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملك بريطانيا يبدأ العلاج من السرطان متفائل جدا

2/6/2024 7:16:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس، أن السرطان الذي يعاني منه الملك تشالز الثالث «اكتشف مبكرا»، وذلك بعد الإعلان عن أن الملك سيغيب عن الحياة العامة لفترة غير محددة، بعد 17 شهرا فقط من اعتلائه العرش.
وقال سوناك لشبكة «بي بي سي» الإخبارية البريطانية، «لحسن الحظ تم اكتشاف السرطان مبكرا والجميع يتمنى له أن يتلقى العلاج الذي يحتاجه ويتعافى تماما». ولم يتم تحديد «نوع السرطان» الذي يعاني منه تشالز الثالث. وقد بدأ العلاج أمس الأول في لندن، ثم قضى الليلة في المنزل، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
وتصدرت صورة الملك البالغ 75 عاما الصفحات الأولى من الصحف البريطانية. وعنونت صحيفة «ذي صن» «أنا مصاب بالسرطان»، بينما عنونت «ذا ميرور» «صدمة سرطان الملك»، وكتبت «ذي تلغراف» «الملك مصاب بالسرطان».
وأكد الملك أنه «متفائل جدا» بشأن العلاج، وأنه لا يعتزم وقف أنشطته بالكامل على رأس المملكة المتحدة وأيضا 14 دولة أخرى. وعلى الرغم من أن الملك سيوقف أنشطته العامة، فإنه سيستمر في أداء دوره الدستوري كرأس للدولة، بما في ذلك مراجعة الأوراق الرسمية وحضور الاجتماعات الخاصة.
وهناك آلية دستورية يتم اتباعها في حالة أن يكون رأس الدولة غير قادر على أداء مهامه الرسمية، ففي هذه الحالة يمكن تعيين «مستشاري دولة» للإنابة عن الملك.
وفي الوقت الراهن تشمل قائمة المستشارين الملكة القرينة كاميلا والأمير وليام والأميرة آن والأمير إدوارد.
وكان ولي العهد الأمير ويليام قد انسحب مؤقتا من الارتباطات العامة لانشغاله بمساعدة زوجته كاثرين، أميرة ويلز، التي تتعافى من «جراحة في البطن».
لكن أعلن لاحقا أن الأمير سيعود إلى ممارسة مهامه العامة وسيحضر حفل تكريم في ويندسور اليوم، ثم حفلا خيريا في لندن. وبدأ الملك الإثنين «برنامج علاجات منتظمة نصحه خلاله الأطباء بتعليق أنشطته العامة»، بحسب قصر باكنغهام، غير أنه سيواصل «الاهتمام بشؤون الدولة والمهام الإدارية كالمعتاد».

MENAFN06022024000130011022ID1107819216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث