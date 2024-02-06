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حرب غزة تدخل شهرها الخامس وواشنطن تواصل مساعي الهدنة

2/6/2024 7:16:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس جولته في الشرق الأوسط سعيا للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي دخلت شهرها الخامس اليوم.
بدأ بلينكن جولته الخامسة في المنطقة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، من السعودية بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة، وكانت مصر محطة بلينكن الثانية ثم توجه إلى قطر، وهما الدولتان اللتان تقومان مع واشنطن بجهود وساطة من أجل الهدنة، ثم يتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
ويناقش بلينكن خلال جولته الجديدة في المنطقة مقترح هدنة أعد خلال اجتماع أواخر يناير في باريس بين رئيس الاستخبارات الأميركية المركزية وليام بيرنز ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، ولم توافق عليه بعد لا إسرائيل ولا حركة حماس.
وأفاد مصدر في الحركة، بأن الاقتراح يشمل 3 مراحل وينص في المرحلة الأولى على هدنة تمتد على ستة أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني، مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة محتجزين في غزة، على أن يتسنى دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة. إلا أن حركة حماس، أعلنت أنها تطالب بوقف إطلاق نار وليس هدنة جديدة.
وتشدد إسرائيل في المقابل، على أنها لن توقف نهائيا حربها على غزة إلا بعد «القضاء» على حركة حماس وتحرير كل المحتجزين وتلقى ضمانات بشأن الأمن في أراضيها. وصرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «حماس لديها مطالب لن نقبل بها».
وسيشدد بلينكن في إسرائيل على ضرورة «الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية» في القطاع المحاصر الذي يواجه أزمة إنسانية كبرى. بموازاة المساعي الديبلوماسية والمحادثات، يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس سقوط 107 قتلى خلال 24 ساعة، مشيرة إلى ضربات جوية وقصف مدفعي في منطقتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يخوض «معارك عن قرب» في خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة.
وأكدت مصادر في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن المعارك تتركز في مناطق البطن السمين وحي الأمل وقيزان النجار بخان يونس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أمس إن الجيش الإسرائيلي قام بإجلاء حوالي 8 آلاف نازح من مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس. وبقي في المستشفى الذي تطوقه القوات الإسرائيلية «40 نازحا من كبار السن إضافة إلى حوالي 80 مريضا وجريحا و100 من الطواقم الإدارية والطبية، وحياتهم مهددة بخطر الموت في ظل استمرار الحصار».
إلى ذلك، أجلي 8 آلاف شخص تقريبا من مستشفى الأمل المحاصر بالقتال في جنوب قطاع غزة، فيما علق نحو 300 شخص بينهم مسنون، حسبما قال الصليب الأحمر أمس.
وقال الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا خلال مؤتمر صحافي في جنيف «إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي».
وأضاف: «ترك 8000 نازح كانوا قد لجأوا إلى مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني التابع لنا في خان يونس أي مستشفى الأمل».
وتابع: «هناك أيضا حاليا نحو مائة مسن وأصحاب إعاقات لم يتمكنوا من مغادرة المستشفى و80 مريضا و100 موظف ومتطوع مازالوا في الداخل».
وقال توماسو ديلا لونغا إن مستشفى الأمل محاصر منذ أكثر من أسبوعين بمعارك محتدمة: «وتعرض للقصف عدة مرات».
هذا، وأعلنت الأمم المتحدة أن الوافدين الجدد إلى رفح لا يحصلون إلا على ليتر ونصف إلى ليترين من الماء يوميا لكل شخص للشرب والطهي وللنظافة الشخصية، محذرة من أن حالات الإسهال المزمن لدى الأطفال تزداد بشكل سريع.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الأردني أمس أن الأردن وهولندا ألقتا مساعدات إنسانية وإغاثية على قطاع غزة.
وقال بيان صدر عن الجيش: «استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية مساء أمس الأول إنزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع سي- 130 على محيط المستشفى الميداني الأردني» شمال قطاع غزة.
وأوضح أن المساعدات تشمل «مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام جي بي أس».
في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27585 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب.

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