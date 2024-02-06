رفض استعجال القرض الحسن وغلاء المعيشة



قدمت برنامج عملها للمجلس كما تقدمت بطلب مهلة شهر كي تكوِّن رأياً حول التقارير فالحكومة جديدة وتحتاج للوقت



شريدة المعوشرجي: الحكومة مهتمّة بتحسين معيشة المواطنين

وزارة الصحة نسّقت مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية

وزير الصحة: جرحى غزة أدخلوا في مستشفيات مصرية



المدرجة على جدول الأعمال شهراً وإدراجها على جدول جلسة 5 مارس المقبل



المجلس يوافق على طلب الحكومة تأجيل القوانين شهراً

«أتفهم مخاوف النواب ونحن جميعاً حريصون على تحسين المستوى المعيشي»

داود معرفي: التأجيل ليس معناه رفض الخارطة التشريعية



عبدالكريم الكندري: الحكومة تقدم برنامج عملها وتفرضه على المجلس وتطلب تأجيل القوانين التي قدمها النواب



مرزوق الغانم: الحكومة طلبت التأجيل لقوانين تحسين مستوى المعيشة وأنا مع هذا الطلب لأنها حكومة جديدة



حسن جوهر: لتحترم الحكومة التوجه الجديد وأدعو رئيس الوزراء إلى عدم الالتفات إلى المحرضين على المجلس



سعود العصفور: الحكومة تطلب مدة شهر لدراسة القوانين فمن يضمن استمرار الوزير أو غيره في منصبه؟



أحمد لاري: تحسين مستوى المعيشة أولوية للجميع ونحن وافقنا على التأجيل شهراً لأن الحكومة جديدة



فايز الجمهور: ما يحدث في منطقة جليب الشيوخ كارثة أمنية وبيئية واجتماعية تعاقبت عليها الحكومات

عبدالله فهاد: الحكومة نجحت في تفكيك التضامن النيابي في كتلة الـ 48 نائباً وهناك نية مبيّتة لسرقة الوقت



متعب الرثعان: الحكومة غير متعاونة وتماطل في حقوق المتقاعدين ولا تشعر بمعاناتهم ولديها نية مبيّتة



عبدالله الأنبعي: التفاوض فيه مكاسب لجميع الأطراف فنحن مع المطالبات الواقعية التي ستحقق ونحن لا نبيع للناس وهماً



فلاح الهاجري: نتمنى أن يكون التعاون مع الحكومة حقيقياً وليس وهمياً وتأجيل القرض الحسن وغلاء المعيشة غير مبرر



بدر نشمي: الأيادي ممدودة للتعاون ولكن سوء إدارة الحكومة والخسائر والهدر وراء ما وصلنا إليه ونحن نطالب بكسر الاحتكار



جراح الفوزان: هل من المقبول التأجيل شهراً لقوانين تحسين مستوى المعيشة رغم أن الفرق الفنية المعنية وافقت؟



أسامه الشاهين: هناك اختلاف جزئي بخصوص كيفية تحقيق أولوية تحسين مستوى المعيشة وإقرار القوانين



فهد المسعود: نحن مع إعطاء الحكومة الجديدة فرصة لمراجعة القوانين وبعد شهر سيكون موقفنا ثابتاً

خالد المونس: لو كانت هناك نوايا صادقة لتمت الموافقة على التقارير في المداولة الأولى وتكون المداولة الثانية بعد شهر

بدر الملا: تعاونا مع الحكومة في منحها مدة الشهر لدراسة تقارير اللجان وهذا لا يعني أن نتركها من دون مراقبة



محمد هايف: الحكومة طلبت التأجيل ولإبداء التعاون يجب أن يقدموا الجلسة المقبلة قانونين مثل الاستبدال والقرض الحسن



عبدالوهاب العيسى: يجب أن تمكّن الحكومة الحالية من التأجيل ومن يصوت مع التأجيل لا يعني أنه ضد تحسين المعيشة

عادل الدمخي: جميع النواب مع تحسين مستوى المعيشة وإذا فرضنا إقرار المشروع فيجب أن يكون بالتوافق

حمد المطر: جميعنا متفقون على تحسين مستوى المعيشة ولا مانع من أن تأخذ الحكومة شهراً للتأجيل

شعيب المويزري: الحكومة قالت في اجتماع لجنة الأولويات نطلب الابتعاد عن قوانين الاحتقان وكأنها رسالة تهديد

حمدان العازمي: ما يحدث في المواقع الإلكترونية جريمة وهناك أمور غريبة في هذه المواقع ومنها المراهنات



حمد العليان: مدارس التربية الخاصة المتعلقة بالمعاقين مهملة والكويت سابقاً كانت منارة في هذا المجال



جنان بوشهري: زيادة علاوة غلاء المعيشة إذا تم إقرارها فسيتم استبعاد المتقاعدين الذين حصلوا على رفع الحد الأدنى



أسامه الزيد: نتعامل مع مؤسسات وليس شخوصاً والحكومة الحالية لا تريد أن تعطي تعهداً وغير موافقة من حيث المبدأ



عبدالهادي العجمي: الحكومة حققت انتصارها على كتلة 48 نائباً وهذا الانتصار هزيمة للحكومة بطلبها التأجيل

شعيب شعبان: نحن لم نعطِ الحكومة السابقة وقتاً وأقررنا ٤ قوانين وكانت عربون تعاون وعندما طلبت التمديد بعد ذلك وافقنا



عادل الدمخي: قدمت سؤالاً إلى وزير الدفاع حول لجان الموارد العسكرية وما يحدث انتقام وإهانة للضباط من خلال مطالبتهم بالتقاعد



مبارك الطشه: الحكومة تمنع أهالي «المطلاع» الراغبين في السكن من توصيل الصرف الصحي بحجة عدم جهوزية محطة الصرف حمدان العازمي: سألت وزير النفط عن القياديين المحالين للنيابة فهناك قياديون محالون ويرفعون أسماءهم ليعينوا وكلاء







تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ فرحان الشمري

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي أن تحسين معيشة المواطن بند أساسي في برنامج عمل الحكومة الذي قدمته أمس الثلاثاء بشكل رسمي للأمانة العامة في مجلس الأمة. جاء ذلك في مداخلة للوزير المعوشرجي في جلسة مجلس الأمة التي عقدت أمس أثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. وأوضح المعوشرجي أن رسالة الحكومة فيما يتعلق بطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان البرلمانية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر تهدف الى دراستها حتى يتسنى للحكومة تثبيت رأيها في تلك التقارير. من جانبه، أكد وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي حرص الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، مضيفا أنه «في الوقت نفسه ليس لدينا أدنى شك في أن حرص مجلس الأمة لا يقل عن حرص الحكومة على الاستدامة المالية العامة للبلاد». وقال الوزير معرفي في مداخلة له بالجلسة إنه فيما يتعلق بطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان البرلمانية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر لدراستها حتى يتسنى للحكومة تثبيت رأيها في تلك التقارير «لا يعني رفض الخارطة التشريعية». وأضاف أن طلب التأجيل «هو دعوة للحوار مع الحكومة الجديدة داخل اللجان البرلمانية وتلمس رؤيتها حتى نعمل معا كشركاء في معركة التنمية كما ذكر ذلك سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء». وتابع أن طلب التأجيل «يمكن الحكومة من العمل مع مجلس الأمة لتحقيق التوازن بين كيفية الحفاظ على استدامة رفاه المواطن وبين استدامة رفاه وطننا العزيز»، وأيضا «حتى نعمل معا لتحقيق التوازن بين مطالب تحسين مستوى معيشة المواطن ومطالب معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية إضافة إلى تأمين الحياة الكريمة للمواطن في الوقت الحاضر وبين تأمين المستقبل للأجيال القادمة بتنويع مصادر للدخل وعدم رهن هذا المستقبل بسلعة النفط». وأعرب عن أمله أن يكون النقاش حول برنامج عمل الحكومة والخطاب الأميري إطارا حاكما للأولويات وترتيبا لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم. وكان الوزير داود معرفي قد قدم رسالة يطلب فيها من مجلس الأمة بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية. وكان المجلس وافق على عدد من الرسائل الواردة إليه واستعرض رسائل أخرى بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. ومن تلك الرسائل التي تمت الموافقة عليها رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي يطلب فيها من المجلس بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة أمس تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين على أن تدرج على جلسة 5 مارس 2024 حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية. ووافق المجلس على رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الأمة السابق النائب عيسى الكندري يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي. وإلى التفاصيل:



افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة العادية أمس الثلاثاء 6 فبراير 2024 عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو بدون عذر عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ تاريخ 10/12/2023 حتى 1/2/2024.



وتلا الأمين العام المراسيم الأميرية بالإنابات.

التصديق على المضابط

انتقل إلى المضابط 1507أ، 1507ب، 1508 خاصة، 1509، 1510، 1511 خاصة.

(وصادق المجلس على المضابط).

٭ السعدون: هناك طلب سآخذ موافقة المجلس على تقديم بند جديد على الجدول سأتلوه كما هو وسأصوت على تقديمه على غيره.

وتلا الأمين العام الطلب بتقديم البندين بشأن القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة بعد البند الأول على أن يتم التصويت نداء بالاسم.

٭ السعدون: الطلب وصلني الآن ومطلوب عرضه على المجلس، وسآخذ موافقة المجلس على النظر في الطلب قبل الدخول في جدول الأعمال، وجرى التصويت نداء بالاسم.

٭ داود معرفي (وزير الدولة): هناك رسالة واردة موجودة والتزمنا بجدول الأعمال، ووجود هذا الطلب به ظلم.

٭ بدر نشمي: كلام الوزير لا يوجد شيء اسمه لا أعتقد، بل هناك طلب يُتلى وفق اللائحة.

٭ شعيب المويزري: الطلب بعد بند مخصصات رئيس الدولة.

٭ السعدون: سأصوت على النظر في الطلب.

وجرى التصويت.

وكانت النتيجة: الحضور 62، موافقة 30، عدم موافقة 32، امتناع 0.

(لم يوافق على الطلب).

٭ عبدالوهاب العيسى: في جلسة 14/11 تقدمت حكومة الشيخ أحمد النواف بنفس الطلب على نفس التقارير ومكنها مجلس الأمة بالإجماع، وأن تأتي الحكومة في جلستها الأولى فيجب أن تمكن الحكومة حتى تكون مسطرة مجلس الأمة مسطرة واحدة، ولا يجب أن تتغير بتغير رئيس مجلس الوزراء، ولا يتحول النقاش على مدى من هو مع تحسين المعيشة أو ضد تحسين معيشة المواطن.

تحسين معيشة المواطن يكون من خلال زيادة الرواتب المتدنية فقط، من سيصوت مع تأجيل القوانين ليس معناه أنه ضد تحسين معيشة المواطنين.

٭ د.عادل الدمخي: طلب رئيس الوزراء تأجيل التقارير جميعها في هذه الجلسة لمدة شهر، من ضمنها تقارير اللجنة المالية، كنت أعطي فرصة شهرا لمثل هذا الطلب الطبيعي أن تقوم به أي حكومة جديدة، لكن منها تقرير عن الكاراكال، فلم يكن هناك أي وعي لتأجيل مثل هذا التقرير في ظل الكلام على تحسين مستوى المعيشة، لكن الكلام هو هل نريد إقرار القانون أم لا، إذا فرضنا إقراره فمن الضروري أن يكون هناك توافق، وليس بالعناد.

هل هذه الحكومة التي تكلمت أمس عن تحسين مستوى المعيشة، لكن هذا الكلام يجب أن يثبت في الجلسة حتى لا يقع أي نوع من التنازع على قوانين تحسين مستوى المعيشة من خلال القوانين التي وافقت عليها حكومات سابقة.

دعم الطبقة المتوسطة هو ما نريده من خلال الزيارات، ولا بد من وجود التزام من الحكومة بتثبيت هذه الزيادة، إنما التأجيل دون التزام هو مضيعة للوقت وتسويف، وماذا تنفع أي زيادة دون تحرك حكومي حقيقي بالرقابة على الأسعار، نحن ندعو الحكومة الى التزام واضح بتحسين مستوى المعيشة، ولا بد من تحرك حقيقي لرقابة الأسعار.

٭ د.حمد المطر: هذه أول جلسة لحكومة جديدة بعد استقالة حكومة سابقة جميعنا متفقون على تقييمنا لهذه الحكومة بالإنجازات، حتى لو أخذت الحكومة الموافقة، لمراجعة هذه التقارير، وذيلنا بياننا بتاريخ 5/3 على أن تزود الحكومة المجلس بالتقارير في نقاشها.

بخصوص تكويت الوظائف الكويتية، هناك تكليف للجنة شؤون البيئة بالتحقيق في بعض الوظائف التي توجد كفاءات كويتية لسد هذه الوظائف.

وظائف الناس ومصالحها تعطلت، الحكومة الجديدة أقسمت أمام صاحب السمو وأمام المجلس، ولذلك استمرار وقف التعيين والندب والنقل لا بد أن ينتهي، حاجة المواطن لا بد أن تكون لها أغلبية.

٭ شعيب المويزري: بخصوص طلب التأجيل، الأخ عبدالوهاب العيسى يسمع كلامي، الشعب لا بد أن يعرف أن الحكومة حضرت بـ 4 وزراء، وقالوا ينبغي أن نبتعد عن القوانين التي بها احتقان.

وطلبنا تعهدا منها ولم تقدم أي تعهد، وقالت نريد جلستين وبعد ذلك نرد عليكم، في جلسة 14/11 قام الوزير وتعهد بأنه سيتم التصويت على كل القوانين، الزيادات في 19/12، وقدر الله وما شاء فعل وتوفي الأمير ولم نعقد أي جلسة، فكان التمديد بتعهد حكومي من الوزير بأن كل الزيادات ستكون في جلسة 19/12 وأن الصرف سيبدأ في شهر يناير بناء على رغبة المغفور له الشيخ نواف الاحمد لتحسين الظروف المعيشية، لكن الحكومة آتية ليست لديها رؤية أو تعهد وقالت ليس لنا التزام بما تعهدت به الحكومة السابقة.

فما الفرق بين هذه الحكومة وسابقتها، واعتبرت توصيات المغفور له الشيخ نواف كأن لم تكن.

٭ وزير الصحة: بخصوص إجراءات وزارة الصحة للجرحى الفلسطينيين كان هناك اتصال وتنسيق بين الوزارة ووزارة الخارجية واستقبلنا جرحى فلسطينيين بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الكويتية، وتم إدخال بعضهم المستشفيات الكويتية، والقنوات الرسمية نتبعها.

٭ وتلا الأمين العام طلبا بتمديد وقت الرسائل ساعة إضافية.

٭ حمدان العازمي: التوظيف مشكلة كبيرة، أغلب الناس تم فحصها وتعلقت بسبب قرار وقف التعيين، المواطنون معلقون، جاهزون للتوظيف والديوان يسجل.

تكلمنا على الوظائف الإشرافية وإعطائها لمن يستحق وإشراك «نزاهة» في الوظائف الإشرافية حتى تكون هناك شفافية، والأعداد كل فترة تزيد. لا بد أن تفتح الحكومة التوظيف للناس.

يوجد لدينا ضعف الرقابة على الإعلانات وبذلك نساعد في تدمير جيل، وهذه مسؤولية المجلس والحكومة في وضع قوانين للحد من هذه الظواهر.

٭ حمد العليان: تقدمت بطلب تكليف اللجنة التعليمية ببحث مدارس التربية الخاصة، فهناك شرائح كبيرة من المصابين بالتوحد وعسر القراءة، كانت الكويت منارة في السابق في هذا المجال، اليوم لا توجد مدارس تستحق أن يكون طلبتنا فيها، وهؤلاء الشرائح مظلومة.

هذا الملف دفع بكثير من أولياء الأمور الانتقال إلى مدارس خاصة، وبشأن القسائم الصناعية، هذه ملفات ضرورية وملحة، وينبغي الاستعجال في تحديد جلسات خاصة لمناقشة الأمر.

٭ جنان بوشهري: الحكومة قدمت كتابا بتأجيل بعض التقارير، والنواب بين مؤيد ومعارض، وهذا الحراك صحي أثرى النقاش.

سمعنا وجهتي نظر الحكومة والنواب، في 14/11/2023 المجلس أقر قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وتمت إعادة تعريف المعاش التقاعدي، فإذا وافقنا على قانون غلاء المعيشة اليوم سينعكس على قانون الحد الأدنى للمتقاعدين ومن ثم يرفع الحد الأدنى، وهذا كلام القرار الصادر عن التأمينات.

نزيد المتقاعد 130 دينارا اليوم وفي المقابل أخصمها منه في قانون الحد الأدنى للمتقاعدين، وهذه نتيجة طبيعية عندما تأتي قوانين لا تدريس بصورة جيدة، والجهات الحكومية تحضر الاجتماعات ولا تعي خطورة هذا الأمر.

أطالب اللجنة المالية بسحب هذا التقرير (زيادة علاوة غلاء المعيشة) حتى لا نجعل المتقاعدين عرضة لأثر زيادة علاوة غلاء المعيشة.

٭ شعيب المويزري: كلام الأخت جنان بوشهري غير صحيح، فهي مكلفة بأداء مهمة تقوم بها والشعب الكويتي يعرف أنت منو.

٭ جنان بوشهري: الشعب الكويتي يعرف أنا مَن وغير من، تكلمت على نص المواد وكنت أتمنى أن يكون الرد على مواد القانون، إذا أقر غلاء المعيشة وفق هذا التقرير هل سيتم خصمه أم لا.

٭ أسامة الزيد: في جلسة 18/7/2023 ذكرت أن معدل التضخم من 2011 الى 2023 بلغ 37%، وكل ذلك عبء يتحمله المواطن وخلال آخر 5 أشهر ارتفعت الأسعار بنسبة 2%، كلها يتحملها المواطن أي تأجيل في زيادة غلاء المعيشة معناه زيادة الكلفة على المواطن الكويتي الأعلى خليجيا في معدل التضخم، حيث وصل الى 3.4%.

اتفقنا مع الحكومة السابقة أن الزيادة تكون بقرار لأن تكلفتها ستكون أقل من إصدارها بقانون.

عملنا على تقليل الكلفة على الميزانية لأول مرة في تاريخ الميزانية يأتي الباب الأول بالسالب.

البدل النقدي وفرنا به 400 مليون دينار، مؤسسة التأمينات مؤيدة للقرض الحسن، وتقول إنه من مصلحة التأمينات، فهل الوزير جلس مع التأمينات، وزير المالية السابق تعهد في الجلسة بإقرار الزيادات في 19/12، وطلبنا من الوزراء موافقة مبدئية لكي نعطيهم مهلة الشهر، وقالوا لم نوافق من حيث المبدأ.

٭ عبدالهادي العجمي: تأجيل القوانين هو أول انتصار في حالة انقسام كتلة الـ 48 في أول قضية قسمت البرلمان في أول قضية تطرحها، فهل منطقي طلبها تأجيل شهر لدراستها، بل يكاد من غير المستوعب أن توافق حكومة على قوانين حكومة سابقة.

لكن السؤال لماذا يرفض النواب، لأن هناك مشكلة حقيقية أن الحكومة منذ أقسمت تتوجه برسالة تجعل الشعب يشبك بكل سلوكياتها، حتى في اجتماع اللجنة لم يستطع الوفد الحكومي إقناع النواب بجدية الحكومة في دراسة القوانين، أرسلت الحكومة سلبية بعدم التعاون، عندما تقرر أن الزيادات لا تعكس مطالب الشعب، فكيف سويت برنامج الحكومة وأنت لا تعرف متطلبات الشعب.

الاستبيان الحقيقي كان في يوم الانتخاب، ماذا يؤكد جديتكم في هذا الاستبيان، وماذا يضمن صدقية النتائج، أنتم تجاوزتم البرلمان لمعرفة رأي الشعب، وطلبتم منه تأجيل أعماله لشهر كامل.

٭ شعيب شعبان: لم نعط حكومة أحمد النواف وقتا، 18 يونيو افتتاح الدور وتم إقرار 4 قوانين، وهذا تعاون تاريخي وكانت عربون التعاون مع حكومة أحمد النواف، لذلك أعطينا تمديدا في 14/11 إلى 19 ديسمبر، لا توجد مؤشرات تبدي حسن نوايا الحكومة وفيها وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة هذا سلوكه، اضبط سلوكه، شيخ بالديوانية، هنا قاعة عبدالله السالم.

الزيادة للشعب ليست ترفا أو رفاه، آخر زيادة قبل 12 سنة، استفد يا رئيس الحكومة أنت ووزراؤك من التاريخ.

٭ عبدالكريم الكندري: الدولة لا تدار بالمنطق، بل تدار باستراتيجيات، فهل المنطق أن الدولة توقف توظيف أبنائها، هل المنطق أن ترسل برنامج عملها اليوم وتريد مناقشته اليوم وهي نفسها تقول كيف تناقش تقارير من حكومة سابقة.

هناك لجان ووكلاء نفسهم ولديكم وزير كان عضوا باللجنة ووافق على هذه التقارير.

هناك خطأ دستوري برسالة الحكومة، بالخطاب الأميري، كيف نناقش الخطاب الأميري الذي تلاه رئيس حكومة ذهب، الخطاب الأميري رحل مع الراحل وتلاه رئيس وزراء سابق.

هناك وعد والتزام من القيادة السياسية وتعهد وزير المالية، حتى وزير المالية الجديد لم يأت الى المجلس في لقاء، هل هذا منطق، تريدون رؤية تقاريرنا بعد شهر، هل هذا منطق؟!

الحكومة تريد برنامج عملها الذي لم نره ولا تريد مناقشة وعدا من القيادة السياسية بحجة أنها لم تره، فأين المنطق؟!

٭ مرزوق الغانم: التزاما بالبند لدي 3 نقاط، رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن تمديد عملها في حادثة تعذيب المواطن تركي العنزي، وهذا غير مقبول تماما، وبالمقارنة مع التحقيق في الميموني، اللجنة كنت مقررها قدمت تقريرها بعد 12 يوما في 24/1، بكل ما كان من تعقيدات أنهينا التقرير في 12 يوما الذي نتج عنه استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

التكليف الحالي بتاريخ 12/12 وبعد 56 يوما طلب تمديدا، وهذا يؤكد المخاوف التي قلتها في البداية، وأدعو المجلس إلى استعجال التقرير.

بخصوص رسالة التأجيل، الحكومة تطلب مدة شهر وحكومة جديدة والأولويات رفضت هذا الطلب، أنا مع إعطاء الحكومة شهرا، فمن حقها أن تأخذ شهرا لمراجعة كل القوانين، ووفق اللائحة يجب أن ترجع كل التقارير إلى اللجان لأن الحكومة لها رأي، ويجب أن يكون التصويت واحدا حتى لا تكون هناك موافقة في الرسالتين.

ما نناقشه اليوم من جدول الأعمال مخالف لقرار المجلس بتاريخ 12 ديسمبر، حيث كانت هناك رسالة لرئيس الأولويات ويتعارض مع الجدول الذي وزع علينا.

٭ محمد هايف: المجلس أعطى للجنة أسبوعين وانتهت المهلة وتزامنت مع توقف جلسات المجلس لوفاة الأمير، ولا يمكن لها أن تكمل تحقيقها وهي ليس لديها مهلة.

٭ مرزوق الغانم: الاخوة في اللجنة هم من طلبوا أسبوعين، فهل يعقل أن تحتاج اللجنة الى شهرين بينما وفاة الميموني انتهت في 12 يوما.

٭ محمد هايف: اللجنة لم تطلب أسبوعين، بل المجلس هو من أعطاها أسبوعين، ونرفض اللبس بالكلام.

٭ هاني شمس: لا يوجد خلاف بين كتلة الخمسين كنواب والحكومة، لا يوجد خلاف، بل الاختلاف على بعض الأمور الفنية، لكن لا يوجد خلاف على تحسين مستوى المعيشة، وقدمنا أولوياتنا والنائب أحمد لاري وكان تحسين مستوى المعيشة من ضمنها.

أعطينا الحكومة السابقة شهرا، في جلسة 14/11 طلبوا شهرا لدراسة غلاء المعيشة والقرض الحسن وأعطيناهم الشهر، واليوم حكومة جديدة وطلبت مهلة وبعد ذلك نسحب منكم العذر لأنها ألزمت نفسها بشهر، وحددنا تاريخ 5 مارس لمناقشة الموضوعين وفوتنا عليها فرصة رد القانون.

يجب على الحكومة الانتباه الى موضوع التضخم الذي سيلتهم أي زيادة قادمة للمواطنين.

٭ د.حسن جوهر: أصل مبدأ التعاون ومثل ما قلنا لرؤساء وزراء سابقين والرئيس الحالي إن مبدأ التعاون يفرضه سلوكيات الحكومة ومدى احترام الإرادة الشعبية.

ومنذ مجلس 2020 رأينا وعيا عاما كويتيا مخلصا وموجها في طريق الاصلاح السياسي وتكريس مبدأ العهد الجديد، لذلك يجب على الحكومة أن تراعي وتحترم هذا التوجه، لأن هذا هو المسار القادم لا محالة، اليوم عهد الاحترام والشراكة الحقيقية.

أدعو الرئيس ألا يلتفت لأشخاص انتهى دورهم في النفوذ ويحرضونه على مجلس الأمة ويحاولون أن يفتعلوا الأزمات حتى تنتهي هذه العلاقة، لأن هذا المجلس أصبح يشكل عبئا عليهم خطيرا.

اطمئن الشعب الكويتي بأن قضية معيشة المواطن استحقاق الزيادة نظرا لمعدلات غلاء المعيشة، قضية الزيادة مسألة في رقبتنا وتعهد لا يمكن أن نتخلى عنها، الشهر ليست للترف الفكري، وأطالب وزير المالية أن تكون الزيادة بناء على رؤى ودراسات ومراجعة العديد من المؤشرات وبناء عليه يقدم اقتراحات، أطالبه بأن يقوم ويعطينا موعدا أوتعهدا.

٭ سعود العصفور: التعاون أمر مطلوب، والحكومة بحاجة للتعاون مع المجلس، في اجتماع الأولويات حضرت الحكومة وقدمنا لهم عددا من الحلول، ولكن كان واضحا أنها غير جادة ولا تريد حل هذا الأمر 1197/2023 بتاريخ 30/10/2023 بتشكيل لجنة لإعداد التصورات النهائية، تقدمت بتصور كامل وواف لمجلس الوزراء ولن نقبل بحكومة تتنصل بقرارات حكومات سابقة، نحن دولة مؤسسة نرفض نسف كل ذلك وإعادة الدراسات من جديد، فماذا يضمن ألا يستقيل وزير المالية ويأتي وزير جديد ويقول نحتاج شهرا آخر.

غلاء المعيشة والقرض الحسن ليسوا فقط على جدول الأعمال، بل هناك تأسيس شركة الصناعات الكويتية النفطية في مداولة ثانية لماذا لا توافق اليوم على هذا القانون، هذا دليل على أن الحكومة تريد التسويف، وطرحنا عليها الموافقة مداولة أولى ولكنها رفضت لأنها غير جادة.

القرار في مجلس الوزراء كان جاهزا، حتى الموارد المالية لهذا القرار تكلفه 350 مليون دينار بقرار من مجلس الوزراء، وتم نسف كل ذلك للبدء من جديد.

٭ أحمد لاري: بخصوص تأجيل القوانين، الحكومة والمجلس متفقان على أن تحسين مستوى المعيشة أولوية، وهناك سابقة للموافقة في 14 نوفمبر ويأتي ضمن مبدأ التعاون، أدعو الحكومة أن تكون رؤيتها شاملة.

النواب اتفقوا مع الحكومة السابقة على الزيادات، ولكن من المفترض أن تكون الحكومة متوافقة مع قرارات الحكومة السابقة.

هناك غلاء ومعاناة للمواطنين، فمنذ 15 سنة 120 دينارا علاوة غلاء المعيشة، ولم تتم زيادتها، يجب أن تأتي الحكومة في 5/3 برؤية شاملة منها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

الشعب يرى الهدر والمبالغات في المصروفات على المشروعات وفي المقابل ترفض الحكومة أي زيادة للمواطنين، لماذا لا تصدر الحكومة القرارات اللازمة لتحسين مستوى المعيشة وتترك الدور الرقابي والتشريعي للمجلس؟!

أشيد بالدكتور أحمد العوضي بتلقيه أسماء المرضى الفلسطينيين، ونؤكد على هذه الناحية الإنسانية والكويت سباقة في هذا الأمر.

٭ شريدة المعوشرجي: الحكومة قدمت برنامج عملها وسلمته للأمانة العامة، وتقدمت بطلب إعطائها فترة الشهر من الممكن أن تكون الى 5-3 لإعطاء الحكومة والوزارات فرصة لدراسة جميع التقارير، لتكوين رأي، وسبق أن قلنا في اجتماع لجنة الأولويات إنه ليس ليدنا تحفظ حول الخارطة وليس لدينا رأي مسبق واتفقنا على النظام السابق، لكن هذه حكومة جديدة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة التقارير وإعداد الرأي وتثبيت رأيها في تقارير اللجان.

وتحسين معيشة المواطنين هو همنا مثلما هو همكم، وسترون أنه بند أساسي في برنامج عمل الحكومة.

٭ السعدون: برنامج الحكومة وصل اليوم أثناء الجلسة وطلبت توزيعه على النواب، ومن الممكن أن يدرج في الجلسة، وسأصوت على الرسائل كما وردت.

٭ السعدون: هناك طلب لتمديد وقت الرسائل إلى ساعة أخرى.

وتلا الأمين العام الطلب

الحضور 54، الموافقة 36، موافقة.

٭ عبدالله فهاد: نهنئ سمو أمير البلاد بتقلده مقاليد الحكم في البلاد ونهنئ رئيس وأعضاء الحكومة ثقة سمو الأمير.

اجتمعنا في لجنة الأولويات لمدة 4 ساعات بحضور 4 وزراء و20 نائبا، وكلام نائب رئيس مجلس الوزراء المعوشرجي غير صحيح، فأتت بدون أي شيء، ونجحت بتفتيت أي تضامن وتكتل نيابي طوال الفترة الماضية.

طرحنا عليهم كل الحلول، وبعد 4 ساعت في آخر دقيقتين قال المعوشرجي: سنرسل رسالة واردة للمجلس، فلماذا تضيعون وقت المجلس؟ واضح نوايا الحكومة.

وهناك نية مبيتة لسرقة وقت الأمة، أتحدى أي وزير يقوم الحين، ويقول انه في يوم 5 مارس سنقر هذه الزيادة، وأتحدى أي نائب يقول انه سمع تعهدا من وزير انه ستقر الزيادة في 5/3/2024.

الوزير السابق تعهد بإقرارها في 19 ديسمبر الماضي، تضليل الرأي العام غير مقبول.

٭ متعب عايد العنزي: اليوم نماطل في أي شيء يخص المواطن، وكذلك ماطلنا بالمتقاعدين واحتياجات الشعب، القرض الحسن ما مشكلتك لو كان هناك تعهد من الحكومة لإقرار القانون لكان كل النواب معهم، نحن أدرى بمعاناة المواطنين والكل يتحمل مسؤولية تصويته، لدينا موضوع التوظيف، الحكومة لا تشعر بمعاناة الشعب ولديها نية مبيتة لرفض هذه القوانين وغير متعاونة وهناك ازدياد في التضخم وهي غير قادرة على التوظيف.

٭ عبدالله الأنبعي: أنصح الحكومة بأن تستفيد من مقولة «لا تكن صلبا فتكسر»، الحكومة تفرض رأيها الأحادي، هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، هذا التفاوض ليس تخاذلا في حقوق المواطنين وإنما هو حفاظ على الاستقرار لتحقيق الإنجاز الحقيقي، حتى يدخل في جيب المواطن الحد الأدنى للمواطن والقوانين التي تحققت غيرت واقع الكويتيين، إذن نحن لسنا ضد المواطن، والحكومة تعرف كيف ندافع عن المواطنين.

٭ فلاح الهاجري: نتمنى أن يكون التعاون حقيقيا وليس وهميا، بدأنا خارطة تشريعية مميزة في 20 يونيو الماضي، ونمد يد التعاون مع الحكومة الحالية، تعهدت الحكومة بـ 4 قوانين وتم إنجازها في شهر واحد، واليوم نطالب بقانونين يتم تأجيلهما الى 5 مارس المقبل، فالتأجيل غير مقرر، نتمنى أن يتسع صدر الحكومة لسماع صوت الشعب الكويتي، البعض يرى الشهر قريبا، لا بل هو ليس قريبا وإنما هو إضعاف اقتصاد والمواطن أمام زيادات الأسعار وجشع التجار.

شراء الوقت غير مقبول في ظل تعطيل مصالح الشعب الكويتي.

بخصوص الطرق في الكويت، سؤال للوزيرة: هل هناك خطة محددة المعالم محددة التواريخ لإصلاح الشوارع؟ وهل هناك اتفاقات مع شركات عالمية لإصلاح الطرق والشوارع؟ هذا كله برقبة الحكومة الحالية والحكومات السابقة.

الحكومة.. أليس منكم رجل رشيد في موضوع التوظيف وتعطيل مصالح الناس؟ فيجب على الحكومة وقف هذا القرار، وأصحاب التعيينات الجديدة يجب ألا تتوقف.

٭ بدر نشمي: منذ البداية أيادينا ممدودة للتعاون، نحن لا نملك إمكانيات حكومة الكويت واجتمعنا على قوانين ومتطلبات الشعب، عليها أن يكون لديها برنامج واضح، ما حدث في لجنة الأولويات به تضليل أمام قاعة عبدالله السالم، فهم لم يتعهدوا وكانوا متحفظين، ولا تملكون القرار، إلى مجلس الوزراء والوزراء، أيادينا ممدودة بالتعاون، لكن لا بارك الله في مجلس لا ينجز.

نرفض من يتكلم عن أعضاء اللجنة المالية من أنهم يتكسبون، الطبقة المتوسطة راحت، وعندما نطالب لهم بزيادة تسمع عن العجز والعجز الاكتواري، فمنذ شهر 6 أين أنت عن الهدر، من حق أي نائب أن يؤجل، نحن لا ندغدغ مشاعر الناس، وجاء هذا اليوم لنوفي بالوعد.

٭ جراح الفوزان: طالما نطالب بعدم تغيير نهج الدولة بتغيير الأشخاص، كل الدراسات تمت دراستها من قبل الموجودين في الوزارات، وماذا لو بعد شهر تغير رئيس الحكومة والوزراء فهل نعطيه شهرا، لا بد أن تتعاون الحكومة مع المجلس.

٭ أسامة الشاهين: أؤكد اننا جميعا متفقون على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لكن الاختلاف هو كيفية الوصول لهذه الأولوية، هناك من يقول إقرارها في الجلسة الأولى وفريق آخر يريد إقرار ذات القوانين ولكن بعد شهر، فلماذا لا نعطيهم شهرا لعل ذلك يرفع نسب احتمالية إقرار هذه القوانين، هناك من يريد الوصول لها بالتعجيل والآخر بالتأجيل.

بخصوص توصيات جلسة 1 نوفمبر المميزة الخاصة بشأن استقبال جرحى الفلسطينيين، فهناك تأخر حكومي بهذا الشأن، لذلك أدعو للموافقة على الرسالة.

أدعو الحكومة لإعادة النظر في تعديلها على قرار بيع الإجازات، فقد أصدرت قرارا كأنه نكون على بيع الإجازات على ان تباع كل 10 سنوات، للمدنيين، وأدعو مجلس الوزراء لإعادة النظر بهذا التعديل.

٭ فهد المسعود: أشيد بجهود اللجنة التنسيقية البرلمانية ولجنة الأولويات من أجل التنسيق النيابي- النيابي والنيابي- الحكومي لإقرار تشريعات مهمة للشعب الكويتي من خلال خارطة تشريعية تحقق الإنجازات، وأشيد بتماسك الأغلبية البرلمانية، والاختلاف شيء طبيعي.

لا يعني موافقتنا على التأجيل لا يعني ان هذا سيكون لمزيد من المماطلة ولكن موقفنا ثابت، ولكن هذا التأجيل من باب التعاون.

أطلب من وزيرة الأشغال إعداد خطة زمنية محددة لإصلاح الشوارع وطرق الكويت.

٭ خالد المونس: الفريق الحكومي الفني الذي كان يعمل مع الحكومة السابقة هو نفس الفريق الذي يعمل مع الحكومة الحالية، ولذلك كل التقارير السابقة موجودة لدى الحكومة الحالية، لذلك فترة شهر تأجيل أصبح أمرا غير مقبول، ولو كانت نوايا صادقة من الحكومة على الأقل كنا ناقشناها في المداولة الأولى والثانية نجعلها بعد شهر، ولكن على قدر النوايا تأتي العطايا والمؤشرات الحكومية لا تبشر بخير، الحكومة أصلا رافضة من حيث المبدأ فكيف أعطيها شهرا مهلة ولم تعط تعهدا، والنوايا مبيتة منذ البداية، عطوهم شهرا لكن الوعد بيننا وبينكم، قرض حسن وعلاوة غلاء المعيشة وهذان أسهل قانونين فما بالكم بالقوانين الأخرى، هل تعطونهم سنة مهلة؟!

٭ د.بدر الملا: تعاونا مع الحكومة لمنحها مدة الشهر لدراسة تقارير اللجان هذا ليس معناه تركها تأخذ راحتها، ما زلنا نراقبها، وزير النفط السابق عين 30 وافدا من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

٭ محمد هايف: يفترض أن تقدم الحكومة على الأقل الجلسة القادمة قانونين بشأن القرض الحسن والاستبدال ومؤسسة التأمينات موافقة عليهما ولا داعي لتأجيل القوانين شهرا، إذا كانوا جادين.

الحكومة فرغت المجلس من جميع القوانين وتعتبر هناك عطلة الآن.

٭ حمدان العازمي: نريد تعهدا من الحكومة بأن تلتزم بالموعد 5-3 وبدون تعهدها لنا كلمة.

٭ السعدون: طلبوا الاخوان موعد 5-3 بدلا من.

٭ داود معرفي: أتقدم بجزيل الشكر للاخوان على مخاوفهم على تحسين معيشة المواطن رئيس الحكومة تكلم أمس عن اهتمامه بالطبقة المتوسطة ورفع مستوى المعيشة، وذكر سموه الحكومة تؤكد حرصها على تحسين مستوى المعيشة ولا يجب أن يساور الشك أحدكم في ذلك، قبل اتخاذكم قرار بالموافقة.

٭ طلب التأجيل ليس قرارا برفض الخارطة التشريعية وإنما فرصة للتحاور مع اللجان البرلمانية.

حتى نعمل لتحقيق التوازن على استدامة رفاه المواطن ومطالب تحسين المعيشة وتأمين الحياة الكريمة للمواطن والأجيال القادمة بمصدر وحيد للنفط.

مثل ما الأعضاء أتوا من الشعب أنا جئت من الشعب، أمامنا وطن وعلينا إنقاذه، التزمنا بتشكيل الوزارة في أسبوعين، والبرنامج في أقل من أسبوعين فما تطلبه الحكومة أمر مستحق، وقبولي بدخول الحكومة كان مشروطا باستمرار العطاء لمصلحة الشعب، الحكومة من حقها أن ترى التقارير ألا تستحق الحكومة مهلة بسيطة مثلما أعطيت سلفها من حكومات ونتمنى قبولها من الاخوان بصدر رحب.

نتعهد وأتعهد أن أوافق على هذا الموضوع مع المجلس لما يرتضيه المنطق والواقع الحالي في البلد ولن نزايد وسننظر في الخارطة التشريعية بعد برنامج العمل.

٭ السعدون: ستدرج التقارير في جلسة 5 مارس المقبل.

٭ عبدالكريم الكندري: الحكومة تطلب أن يتم تقديم تقرير الخطاب الأميري الذي تلاه رئيس الحكومة السابق، فليكن هناك تصحيح الكلام بالمضبطة.

٭ السعدون: الخطاب الأميري هو المنصوص عليه في الدستور ولم يحدد الأمير وما سيوزع الآن هو برنامج عمل الحكومة.

الرسائل الواردة

1 - رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم سموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه.

2 - رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

3 - رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

(موافقة عامة).

4 - رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن الكويت.

(موافقة عامة).

5 - رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة بتكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد.

(موافقة عامة).

6 - رسالة من النائب حمد عبدالرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.

(موافقة عامة).

7 - رسالة من النائب فهد عبدالعزيز المسعود يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.

(موافقة عامة).

8 - رسالة من النائبين بدر نشمي العنزي وفهد عبدالعزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات.

(موافقة عامة)

9 - رسالة من النائبين بدر نشمي العنزي وفهد عبدالعزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات.

(موافقة عامة)

10 - رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.

(موافقة عامة)

11 - رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبداللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.

حضور 51، موافقة 32

(موافقة عامة)

12 - رسالة لتكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإصلاح طرق المنطقة الشمالية (طرق السالمي والمطلاع والصبية).

(موافقة عامة)

13 - رسالة من النائب أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية بدراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية في الكويت مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس.

(موافقة عامة)

14 - رسالة من رئيس مجلس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية يطلب فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد موعد مناسب لعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة.

(موافقة عامة)

15 - رسالة من لجنة الميزانيات تطلب فيها موافقة المجلس على توصية اللجنة بشأن قيام جميع الجهات الحكومية بإجراء تحقيق داخلي مع من تسبب بالاختلالات التي بينها ديوان المحاسبة بخصوص بيع الموظفين لجزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة، مع موافاة كل جهة حكومية لنتائج تحقيقها الى الديوان خلال 3 أشهر ليعد على ضوئها تقريرا يقدمه للمجلس مع الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.

(موافقة عامة)

16 - رسالة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي تطلب فيها إحالة ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن استمرار عدم قيام وزارة التربية بتفعيل نظام البصمة، الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية.

(موافقة عامة)

17 - رسالة من النائب مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ببحث وتحري وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر.

(موافقة عامة)

18 - رسالة من لجنة المرافق العامة تطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بالقرصنة الرقمية الى لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية للاختصاص.

(موافقة عامة)

19 - رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.

(موافقة عامة)

20 - رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الصليبخات على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.

(موافقة عامة)

21 - رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الدعايات الإعلامية.

(موافقة عامة)

22 - رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع.

(موافقة عامة)

23 - رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الوضع البيئي للمرادم الواقعة بمنطقة جنوب عبدالله المبارك.

(موافقة عامة)

24 - رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق.

(موافقة عامة)

25 - رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج.

(موافقة عامة)

26 - رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات.

(موافقة عامة)

27 - رسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليفها بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة 4 أشهر.

(موافقة عامة)

28 - رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس القادمة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص كافة أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.

(موافقة عامة)

29 - رسالة من النائب د.حمد المطر يطلب فيها دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ التوصية رقم 8 الصادرة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة يوم 1 نوفمبر 2023 لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى «طوفان الأقصى» لتلقي العلاج اللازم في الكويت.

(موافقة عامة)

30 - رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها استعجال اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية دراسة وبحث الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم تعيين القياديين على ان ترفع اللجنة المشتركة تقريرها خلال شهر.

(موافقة عامة)

31 - رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها قيام الحكومة في الجلسة القادمة بتقديم بيان عن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ توصيات مجلس الأمة التي وافق عليها في الجلسة الخاصة المعقودة بتاريخ 1 نوفمبر 2023 لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.

(موافقة عامة)

32 - رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة انتشار مواقع المقامرة والمراهنات الإلكترونية في البلاد على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي.

(موافقة عامة)

33 - رسالة من النائب حمد محمد المدلج يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة وبحث الشبهات في عقد إدارة تشغيل وصيانة مباني ومرافق وخدمات وأنظمة مبنى المقر الدائم لديوان المحاسبة.

(موافقة عامة)

34 - رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات يطلب فيها من المجلس بعد نظره البنود من الأول الى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة 50 من اللائحة الداخلية.

حضور 61، موافقة 35، عدم موافقة 26.

(موافقة على الرسالة)

36 - تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

اطلع المجلس على الرسالة

وجرى التصويت على رسالة الحكومة وكانت النتيجة

الحضور 61، موافقة 35، عدم موافقة 26.

(موافقة على طلب الحكومة)

٭ عبدالله فهاد: بند أخير، تحديد جلسة 7 مارس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية.

٭ السعدون: الحكومة بعثت ببرنامجها أثناء الجلسة وإذا رأينا أن يكون ينظر فيها غدا.

ترفع الجلسة للصلاة والاستراحة لمدة نصف ساعة.

استؤنفت الجلسة عند الساعة الواحدة والربع برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير.

الأسئلة

٭ محمد المطير: أريد أخذ موافقة المجلس ساعة لأنه لم يصلنا البند منذ جلسات كثيرة.

٭ سؤال النائب بدر نشمي لوزير التعليم لإفادته بعدد المقاعد المخصصة في خطة البعثات لتخصص الطب البشري.

٭ بدر نشمي: الطالب اجتهد وحصل على 99 والتعليم العالي يلغي هذه المقاعد، ولدينا 100 مقعد في جامعة الكويت مع أن القدرة الاستيعابية هي أكثر من 500 طالب وطالبة، ونأتي ونوقف البعثات الى مصر والأردن، التعليم العالي يدمر طموح أبناء وبنات الشعب، التعليم أصل الإصلاح الحقيقي.

٭ سؤال النائب د.عبدالهادي العجمي لوزير التعليم لتزويده بمحاضر اجتماعات لجنة جامعة عبدالله السالم التأسيسية.

٭ عبدالهادي العجمي: السؤال يتعلق بمحاضر رسمية وطالبنا التعليم العالي بتزويدها بمحاضر جامعة عبدالله السالم ونواجه أزمة في شفافية التعامل مع هذه الوزارة، أول طلبة دخلوا الكورس الماضي، لماذا لا يزودونا بمحاضر اجتماعات تأسيسية جامعة عبدالله السالم، هل يحق للجامعة أن تتستر وترفض تسليم المحاضر.

الوزير السابق رد بالقول: لا نستطيع تسليمكم محاضر جامعة عبدالله السالم، المسؤولية ملقاة على نفس الوزير بتزويدنا بالمحاضر كاملة، الجامعة تقوم بسلب القدرة على التعيين.

هناك شبهات خطيرة في التعيينات، قانون الجامعات الحكومية يتحدث عن مدير وعميد الجامعة ورئيس الأقسام، وهو شخص واحد ولا يريد أن يزودنا بالمحاضر.

٭ سؤال النائب د.عادل الدمخي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإفادته عن المرسوم الصادر بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية وإجراءات عملها والرقابة عليها.

٭ د.عادل الدمخي: هناك تخبط كبير في هذه الوزارة ولدينا قضيتان للتحقيق فيهما وهما الكاراكال واليوروفايتر، ويتبين التلاعب الذي يحدث في لجان المشتريات وإجراءات عمل اللجان، وهناك كتب تخرج لهندسة المنشآت قالوا إنهم لا يستطيعون إنشاء هذا المشروع، هناك تقرير عن قضية الكاراكال في هذا المجلس صوتنا على إيداعه في الأمانة العامة، فعلى الوزير الاطلاع عليه ولا يتجاوز هذه التقارير، ما يحدث هو انتقام وإهانة للموظفين والضباط للجيش، وتهديد بالتقاعد الجبري، إذا كانت مخالفات فلتحول الى القضاء.

لم يتخذ إجراءات في مثل هذه المخالفات، وما يحدث هو فوضى داخل الجيش وإهانة لموظفي الجيش.

٭ سؤال النائب د.مبارك الطشه لوزيرة الأشغال العامة لإفادة بعدد المحطات المنشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة المطلاع السكنية.

٭ د.مبارك الطشه: هل تمنع الحكومة أنها تمنع أهالي المطلاع الراغبين بالسكن من الصرف الصحي بحجة عدم جاهزية محطة الصرف الصحي الآن، هل تنتظرون كارثة بيئية جديدة، هناك أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، ونبني الآن أكثر من 15 ألف وحدة ولا يجوز لأهالي المطلاع ايصال الصرف الصحي، الاخوة في بنك الائتمان يقطعون صرف بدل الايجار بحجة أن التيار وصل لمساكنهم، يجب على وزيرة الاشغال أن تنتبه حتى لا تكون هناك كارثة بيئية جديدة.

هذه مادة للاستجواب يا وزيرة الاشغال، أمر الطرق واستعجال الصرف الصحي في مدينة المطلاع تحديدا.

٭ سؤال النائب د.بدر الملا لوزير النفط لتزويده بأسباب التعاقد المباشر مع إحدى الشركات.

٭ د.بدر الملا: الكتاب من يقرأه يخجل من تصرفات وطريقة التعامل المباشر مع الشركة وكان هناك ضغط على الوزير للتعاقد المباشر مع الشركة التي لا ترغب في التجديد ويريدون الالتفاف عن طريق التعاقد المباشر، هذا الكتاب مهزلة، والسؤال جعل الوزير يتراجع عن هذا التعاقد المباشر.

أقول للشركة التي تلاعبت في المناقصات إن عملهم مرصود وأي تعاقد مخالف لن نتردد في مواجهته وإيقافه.

٭ سؤال النائب حمدان العازمي لوزير النفط لإفادته بالاحكام الصادرة لصالح الوزارة والجهات التابعة للوزير.

٭ حمدان العازمي: المعلومات التي تردنا غير صحيحة، عن عدد القياديين الذين تمت إحالتهم للنيابة، في السابق لم يكن هناك تعاون مع الحكومة السابقة وسوف أعيد السؤال على الوزير الحالي مرة أخرى.

سألت عن عدد القضايا على القياديين الموجودين في النفط كثيرة، على وزير النفط أن ينتبه، وأن تكون الاجابة خلال أسبوعين.

٭ سؤال أحمد لاري لوزير العدل لإفادته بالإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن أولوية المنتج المحلي.

٭ أحمد لاري: الحكومة لا تدعم المنتج المحلي ولكن فقط في المعارض، والمواطن يعاني من الرسوم العالية، ندعم المنتج المحلي لأنها قضية مصيرية.

٭ المطير: أخذنا موافقة المجلس على تمديد بند الأسئلة وستمدد الجلسة، موافقة.

(موافقة عامة).

٭ سؤال النائب محمد الحويلة لوزير الأشغال العامة عن الخطة الموضوعة لحل ومعالجة زحف السافي على الطرق جذريا.

٭ محمد الحويلة: مشكلة الرمال سببت حوادث ونتج عنها وفيات، وهناك إهمال كبير من قبل الجهات المختصة والوزيرة الجديدة تحدثت معها أن تكون هناك زيارات ميدانية لتفقد هذه المناطق وكيفية معالجتها بشكل سريع.

٭ سؤال النائب أسامة الشاهين لوزير الكهرباء عن صيانة الزراعة التجميلية ومتابعة الشركات.

٭ أسامة الشاهين: هناك 14 مليون دينار في هيئة الزراعة للزراعات التجميلية ولم نر شيئا، وبخصوص الطرق هناك عقود قائمة بقيمة 15 مليونا لصيانة شوارع وما نحتاجه هو تفعيل العقود والرقابة عليها وإلزام الشركات التجارية الى الحد الأقصى بالعقود.

ندعو الوزيرة والوزير المسؤول عن هيئة الزراعة تفعيل العقود الموجودة، والأموال المرصودة لاستثمارها كي تغدو شوارعنا بشكل أفضل.

٭ سؤال النائب فايز الجمهور لوزير البلدية عن إجراءات البلدية لإنهاء مشكلة إصدار شهادات الأوصاف لعقارات المواطنين في منطقة جليب الشيوخ.

٭ فايز الجمهور: هناك معاناة في منطقة جليب الشيوخ وهي كارثة بيئية وأمنية واجتماعية تعاقبت عليها كثير من الحكومات السابقة لم تجد لها حلولا، وننتظر من الحكومة الجديدة حلولا فاعلة، آلاف الأسر أموالا معلقة ومعطلة، وراحت أجيال وأتت أجيال ولا يستطيعون التصرف في أموالهم وأملاكهم.

المنطقة خارج المنظومة الأمنية للدولة والأمن فالت، والمسكرات والعبث الأخلاقي موجود في هذه المنطقة، وتوجد بها كارثة بيئية مردودها انعكس على الدولة وسمعتها، ومن هذا السؤال أوجه خطابي لوزير الإسكان فيما يخص المطلاع وجنوب عبدالله المبارك من العبث الموجود من عدم وجود بنية تحتية.

ولا يوجد صرف صحي وهذه جريمة، وأطالب وزير الإسكان الذي نحسن الظن به أن يؤجل قسط منطقة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك لحين استكمال الخدمات والوزير وعدنا بنظر هذا الموضوع، وأطالب وزيرة البلدية بأن يكون موضوع جليب الشيوخ أولوية وننتظر الأفعال وليست الوعود.

٭ سؤال النائب متعب عايد العنزي لوزير النفط عن المعوقات التي ساهمت في تأخير أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.

٭ متعب العنزي: الى اليوم لم يتم الاكتتاب للمواطنين في مستشفيات الضمان الصحي، والشركة عينت عددا من الأطباء وتم تحويل إقاماتهم على الشركة من غير حضورهم بمقر العمل ويعملون في مكان آخر، الشركة تقر بذلك، وذلك بموافقة الإدارة السابقة ويوجد عدد من الممرضات يقومون بأعمال استشارية من خارج البلاد بسبب عدم موافقة وزارة الداخلية، وهذه شبهة فساد علينا التحقيق فيها، من يحاسب مجلس الإدارة وهيئة الاستثمار، فلا بد من التحقيق في هذه الشركة لحفظ أموال المواطنين، ومعرفة كيفية استخدام 115 مليون دينار.

٭ فلاح الهاجري (رئيس الجلسة): ترفع الجلسة ليوم غد (اليوم) الساعة التاسعة صباحا.

مبارك الطشه يطالب وزيرة الأشغال بضرورة محاسبة المقصرين والمسؤولين عن تأخر مشروع المطار الجديد

طالب النائب د.مبارك الطشه وزيرة الأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بضرورة متابعة مشروع مطار الكويت الجديد ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن تأخر هذا المشروع التنموي المهم الذي هو واجهة للبلد ككل.

وقال الطشه في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه وصلته بعد جلسة المجلس مستندات مهمة من ديوان المحاسبة تؤكد صحة موقفه من استجواب وزيرة الأشغال السابقة فيما يتعلق بإجراءات المناقصة الخاصة بالحزمة رقم 3 من مشروع المطار الجديد. وأوضح ان ديوان المحاسبة أكد رفضه الموافقة على ترسية هذه المناقصة، إلا أنه تمت ترسيتها بقرار فردي وافقت عليه الوزيرة السابقة في تجاوز واضح وصريح لكل اللوائح والقوانين، حيث تمت ترسية المناقصة على خامس أقل الأسعار.

وقال الطشه: إن هذا الموضوع كان احد محاور استجواب وزيرة الأشغال السابقة.

وأشاد الطشه بجهود وزيرة الأشغال الحالية، متمنيا ان تستمر على هذا النهج.

وقال: نقدر جهودك المبذولة في الأيام الماضية وأتمنى الاستمرار على هذا الجهد والنهج، وعدم الرضوخ أمام محاولات قوى الفساد لفرض هيمنتها على الوزارة.

هاني شمس: أمهلنا الحكومة شهراً حتى لا تكون لها حجة لرد القوانين

أكد النائب هاني شمس أن هناك اتفاقا من النواب الخمسين على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وأن هذا الأمر من ضمن برنامج عمل الحكومة أيضا، مضيفا أن الحكومة ليست لديها الحجة لمناقشة تلك القوانين في جلسة 5 مارس المقبل وإقرارها بالتوافق بين السلطتين. وقال شمس، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «قدمنا اقتراحات بقوانين من أجل تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وللموظفين ومساعدات اجتماعية ومكافآت الطلبة والمعاقين وزيادة علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية وأيضا غلاء المعيشة». وأوضح أن تلك القوانين من ضمن القوانين التي تبناها ومن ضمن أولوياته ووضعت في الخارطة التشريعية وكانت موجودة على جدول الأعمال. وأشار إلى أنه في الحكومة السابقة التي كانت موجودة من 20 يونيو حتى 14 نوفمبر وكانت حاضرة اجتماعات اللجان طلبت التأجيل ومنحت تأجيلا حتى 19 ديسمبر الماضي. وبين أن هذه الحكومة جديدة، وجلسة اليوم (أمس) هي أول جلسة تحضرها وطلبت مهلة لمدة شهر ومنحت مهلة حتى يوم 5 مارس المقبل لسلب الحجة منها لدراسة القوانين لعدم ردها. وأكد أن الهدف هو استفادة المتقاعدين والموظفين من غلاء المعيشة والقرض الحسن، وعدم وصول القوانين إلى مرحلة بحجة عدم حضور الحكومة اجتماعات اللجان وعدم تثبيت رأيها. وقال شمس «مثلما أعطينا الحكومة السابقة الفرصة يجب أن نعطي هذه الحكومة أيضا فرصتها، وحددناها مع مجموعة من النواب، وتعهدت الحكومة في الجلسة بأن تناقش هذه القوانين في جلسة 5 مارس المقبل». وأكد أن النواب متفقون حتى لو كان هناك اختلاف على التأجيل وهذا أمر طبيعي ولكل لديه وجهة نظره، مضيفا «لقد سلبنا الحجة من الحكومة والمفروض أن تلك القوانين تناقش في جلسة 5 مارس المقبل وتقر بالتوافق ما بين النواب والحكومة».

محمد الرقيب يطالب الحكومة بتحديد تصورها النهائي بشأن تحسين المعيشة

طالب النائب محمد الرقيب الحكومة بتحديد تصورها النهائي في موضوع زيادة رواتب المواطنين وتحسين المعيشة للموظفين والمتقاعدين من دون التحجج بتضخم الميزانية أو وجود عجز فيها.وقال الرقيب في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة «أتحدى أن الحكومة سوف تناقش القانونين في جلسة 5 مارس، فهي سوف تتحجج بحجج وأشياء أخرى». وأعرب عن أسفه مما حدث في جلسة اليوم من طريقة تعامل الحكومة مع الطلبات النيابية المهمة، المتمثلة بتقديم طلب مناقشة القرض الحسن للمتقاعدين إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة. وبين الرقيب أن الطلب لم يحصل على الأغلبية النيابية وسط رفض الحكومة وبعض الزملاء النواب. وأشار إلى أن الحكومة قدمت طلبا للتأجيل لمدة شهر لمناقشة زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن للمتقاعدين وتمت الموافقة عليه وتحديد المناقشة في 5/3/2024. وأكد أن الحكومة لن تغير شيئا على التقارير التي تم وضعها من قبل مسؤولي وزارة المالية والتأمينات، مشيرا إلى أن المسؤولين هم أنفسهم ولم يتغيروا من الحكومة السابقة التي تعهد وزير ماليتها بمناقشة التقارير وإقرارها في جلسة 19/12/2023. وقال إن الحكومات المتتالية أصبح كل همها ان تضيق على المواطنين في معيشتهم ولا تنظر في زيادة مدخولهم الشهري. ووجه الرقيب رسالة إلى الحكومة قائلا «رسالتي للحكومة، أننا لم نأت اليوم من أجل أن نتكسب على حقوق ومكتسبات المواطنين»، مؤكدا أن المطلوب من الحكومة هو إعطاء تصورها النهائي في موضوع زيادة رواتب المواطنين وتحسين المعيشة للموظفين والمتقاعدين من دون أن تكون حجتها ان الميزانية متضخمة وأن الدولة ليس لديها رصيد كاف للزيادات.







