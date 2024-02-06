برنامج عمل الحكومة الفصل التشريعي السابع عشر 2024 - 2027

كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء

لما كان الدستور هو القاعدة الأعلى في بناء دولة القانون وأساس تنظيم الحقوق والواجبات والاختصاصات، بيّن فيه الدعامات الرئيسية لبناء الدولة ونهضة المجتمع، نواته حماية الأسرة باعتبارها ركيزته المحورية، والتعليم والخدمات الصحية والرعاية السكنية مقوماته للتطور والنمو والاستقرار، وكفل من خلاله أسس حماية الموارد والثروات الوطنية وصون حرمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، وسبل تحقيق المصالح العامة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتنميته وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك وفقا للأطر القانونية.

ولما كانت الدولة في سبيل رسم سياساتها وتحقيق مصالحها ومستهدفاتها وبلوغ طموحاتها، تتقدم الحكومة ببرنامج عملها إعمالا للمادة 98 التي تنص على «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

يعبر برنامج العمل عن الإطار العام الذي يحدد الأولويات والاتجاهات العامة للحكومة خلال فترة ولايتها، ويشكل وثيقة الشراكة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نتطلع من خلاله إلى بناء لبنة من لبنات كويت القرن الحادي والعشرين ليكون وطنا آمنا ومستداما، نلتمس فيه تطلعات وآمال المواطنين، وتقديم مشروعات واضحة المعالم قابلة للتنفيذ والقياس يضطلع فيه القطاع الخاص بدور رئيس في تنفيذه وتحقيق النمو واستحداث الوظائف بإشراف ومتابعة من الأجهزة الحكومية، كما يسعى البرنامج الى متابعة جهود الاصطلاحات في مختلف المجالات وتحقيق الاستدامة المالية العامة والالتزام التام في مكافحة أوجه الفساد وإرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير خدماته الرقمية وتحسين بيئة أعماله.

ونحن اليوم نستقبل عهدا جديدا يفيض بالعزم والتفاؤل والمسؤولية الوطنية، سنعمل جاهدين مجلسا وحكومة على تعزيز التعاون البناء ومضاعفة الجهود في خدمة البلاد لنجسد من خلالها آمال وطموحات المواطنين وتطلعاتهم، ملتزمين بأحكام الدستور ومسترشدين بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لتظل راية الكويت في ظل قيادة سموه الحكيمة عالية خفاقة في عز ورخاء ينعم كل من فيها بالأمن والأمان، سائلين المولى العون والتوفيق ويلهمنا سبل الرشاد والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



رؤية الكويت 2035

تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بيئة أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

برنامج العمل والميزانية العامة وخطة التنمية

أوجه التشابه والاختلاف

برنامج عمل الحكومة

وفقا للمادة 98 من الدستور، تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج ويركز البرنامج على أولويات الحكومة والسياسات العامة للحكومة.

الميزانية العامة

نصت عليها المادة 140 من الدستور، تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الأمة وتشتمل على الإيرادات بأشكالها والمصروفات من أجور ودعوم ومصروفات تشغيلية ورأسمالية.

خطة التنمية الخمسية

وفقا لقانون التخطيط التنموي 7/2016 تتضمن الخطة السياسات العامة للدولة والأهداف الاستراتيجية لمدة 5 سنوات ويتم تفعيلها عبر خطط سنوية تشغيلية تندرج في برنامج التنمية في الميزانية العامة.

تحديات استدامة الرفاه

أثبتت التجارب الدولية وما آلت إليه أحوال الدول التي انتهجت السياسات الريعية أن استدامة الرفاه تتحقق عند التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.

٭ وما من شك في أن كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصب التصدي لها بالغ الصعوبة وتترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة.

٭ إن الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط، ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

٭ ويشكل الإصلاح المالي مرحلة أولى مهمة من مراحل الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية تضمن إيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي.

٭ يشير عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2020 - 2000 الى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني.

٭ في ظل تذبذب أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه الكويت اليوم تحديا استثنائيا خطيرا يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

٭ إن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي من المتوقع ان يصل الى إجمالي 45 الى 60 مليار دينار.

٭ ولم يعد ممكنا أو متاحا للدولة ان تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة الى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة.

٭ اذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور على هذا النحو فإنه يخشى الوصول الى نتائج خطيرة ليست أقلها: تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، ارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، انهيار الخدمات الاجتماعية، تدهور الأمن الاجتماعي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش.

معالجة التحديات

بناء اقتصاد حيوي قوامه المعرفة والمهارات وأساسه توطين التكنولوجيا

أثبتت التجارب الدولية وما آلت إليه أحوال الدول التي اعتمدت على مواردها الطبيعية فقط وانتهجت السياسات الريعية أن استدامة الرفاه تتحقق عند التحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، وأن الاستثمار في الثروة البشرية هو اللبنة الأساسية لبناء اقتصاد منتج ومستدام.

مقومات الاقتصاد المنتج والمستدام

اقتصاد يقوم على تمكين القطاع الخاص بشكل عام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص على أسس تنافسية لزيادة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية على أساس مستدام.

اقتصاد وطني أساسه العدالة الاجتماعية وفقا للمادة 20 من الدستور.

اقتصاد يقوم على دعم ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية لخلق قيمة مضافة عالية.

اقتصاد يستثمر في جغرافية الكويت من خلال تطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبرا دوليا ومحطة رئيسة توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الدولية.

تبدأ الخطوة الأولى بتفعيل المادة 20 من الدستور عبر التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص في خلق فرص عمل وطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية وهو الهدف الأساسي من برنامج عمل الحكومة.

السمات العامة لبرنامج عمل الحكومة

مبادئ برنامج عمل الحكومة

العدالة

٭ تفعيل المادة 20 من الدستور الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة إنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

٭ ضمان تطبيق المعايير والقرارات والضوابط بصورة عادلة ونزيهة في الجهات الحكومية.

٭ تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحد من الممارسات الضارة بقواعد النزاهة والالتزام بمدونة السلوك للعاملين في السلطة التنفيذية.

الأمن

٭ تعزيز الأمن الخارجي عبر الاتفاقيات والعلاقات الدولية الخليجية والعربية والدولية.

٭ بناء منظومة أمن داخلي قوية وصلبة لحماية الدولة ومرافقها ومنشآتها ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتصدي للكوارث.

٭ حماية الهوية الوطنية وتعميق الولاء وحب الوطن في المجتمع.

٭ تحقيق أمن الماء والغذاء والطاقة والدواء والأمن السيبراني.

الاستدامة

٭ وضع البرامج الاقتصادية التي تدعم استدامة الرفاه لدى المواطنين والحفاظ على الطبقة المتوسطة.

٭ استخدام الموارد الاقتصادية بطريقة مثلى باستخدام النظم الحديثة والمستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية الناضبة.

٭ دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والسعي لتطوير البرامج والسياسات المعززة لتحقيق مستهدفاتها.

يترجم البرنامج طموح المواطن بوطن يسوده الأمن وتحكمه العدالة ويؤمن له استدامة الرفاه ويمكن لإنتاج الثروة وليس استهلاكها فقط.

مؤشرات الأداء

المؤشرات الاقتصادية

٭ معدل الإنتاجية GDP (الناتج الوطني للفرد).

٭ نسبة مساهمة القطاع الخاص من الناتج الوطني.

٭ معدل التضخم.

٭ معدل النمو الاقتصادي السنوي.

٭ معدل تدفق الاستثمار الأجنبي.

مدى الرضا عن الأداء والخدمات الحكومية

٭ مؤشر الرضا عن الخدمات الحكومية.

٭ مؤشر جودة الخدمات.

٭ مؤشر جودة البنية التحتية.

السمعة الدولية والمؤشرات العالمية

٭ التصنيف الائتماني السيادي.

٭ مؤشر رأس المال البشري.

٭ مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

٭ مؤشر مدركات الفساد.

٭ مؤشر الأداء البيئي.

٭ مؤشر الابتكار العالمي.

٭ مؤشر الرخاء.

٭ مؤشر المراكز المالية العالمية.

المؤشرات الاجتماعية

٭ معدلات الحوادث والجرائم والعنف الأسري.

٭ مؤشر العدالة في الدخل GINEI.

٭ مؤشر رأس المال الاجتماعي.

٭ نسبة القيادات من النساء.

تحتسب المؤشرات بصورة سنوية من عدة مصادر: تقارير دولية - بيانات إحصائية - مسوحات واستبيانات.

معايير اختيار المبادرات والمشروعات

٭ أن يكون المخرج واضحا ومحددا.

٭ ألا تكون المبادرة جزءا من الأعمال الروتينية للجهة عدا أن تكون الحد من ممارسة سلبية قائمة.

٭ وضوح العنوان والوصف للمبادرة أو المشروع.

٭ إدراج المشروعات القائمة والتي تنتهي خلال 100 يوم الأولى.

٭ حذف المبادرات التي لا تتوافق مع رؤية الكويت والهوية الاقتصادية.

٭ إدراج المشروعات في أول 100 يوم والتي لا تحتاج الى أطراف ذا صلة متعددين.

٭ إدراج مبادرات لها أثر إيجابي على المؤشرات.

٭ وجود مالك للمشروع قادر على التنفيذ والتنسيق لإتمام أعمال المشروع.

محاور برنامج عمل الحكومة

محاور البرنامج

السياسي والأمني

1.1 الديبلوماسية الاقتصادية.

1.2 متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

1.3 الأمن المائي.

1.4 الأمن الغذائي.

1.5 الأمن الدوائي.

1.6 منظومة الأمن السيبراني.

الإداري

2.1 مكافحة الفساد.

2.2 التحول الرقمي.

2.3 تحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية.

2.4 تطوير الأداء الوظيفي.

2.5 عدالة الأجور في القطاع العام (البديل الاستراتيجي).

2.6 آلية اختيار القياديين.

الاقتصادي والمالي

3.1 تطوير المناطق الاقتصادية.

3.2 تطوير القطاع النفطي.

3.3 تطوير قطاع التأمين.

3.4 تطوير قطاع السياحة.

3.5 تطوير قطاع الصناعة والخدمات.

3.6 حماية المنافسة.

3.7 استدامة المالية العامة.

3.8 استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية.

رأس المال البشري

4.1 إصلاح المنظومات التعليمية.

4.2 تطوير الرعاية الصحية.

4.3 تنمية المهارات والقدرات.

4.4 تعزيز الابتكار والبحث العلمي والتطوير.4.5 تنمية وحماية الطفولة والأسرة.

4.6 تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

4.7 عدالة شبكة الأمان الاجتماعي.

البنية التحتية والبيئة

5.1 إصلاح الطرق.

5.2 تشييد منظومة النقل البري وسكك الحديد.

5.3 تطوير منظومة الموانئ والنقل الجوي.

5.4 تطوير قطاع الطاقة.

5.5 تطوير القطاع الإسكاني.

5.6 إدارة النفايات الصلبة والسائلة.

5.7 الحياد الكربوني.

لكل محور مجموعة من المبادرات والمشاريع ولكل مشروع توصيفه وجدوله الزمني وخرجاته ومستهدفاته.

حوكمة برنامج عمل الحكومة

اللجنة الوزارية لمتابعة برنامج عمل الحكومة

السياسي والأمني

٭ وزارة الخارجية.

٭ وزارة الداخلية.

٭ وزارة التجارة والصناعة.

٭ الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

٭ وزارة الكهرباء والماء.

٭ مركز الأمن السيبراني.

الإداري

٭ نزاهة.

٭ ديوان الخدمة المدنية.

٭ جهاز تكنولوجيا المعلومات.

٭ وزارة التجارة والصناعة.

٭ وحدة تنظيم التأمين.

٭ جهاز المناقصات المركزية.

الاقتصادي والمالي

٭ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

٭ مؤسسة البترول الكويتية.

٭ وحدة تنظيم التأمين.

٭ هيئة أسواق المال.

٭ جهاز حماية المنافسة.

٭ وزارة المالية.

٭ مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

٭ الهيئة العامة للشراكة.

رأس المال البشري

٭ وزارة التربية.

٭ وزارة الصحة.

٭ مركز تطوير التعليم.

٭ وزارة الشؤون الاجتماعية.

٭ الهيئة العامة للشباب.

٭ الهيئة العامة للرياضة.

٭ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

٭ وزارة التعليم العالي.

٭ جامعة عبدالله السالم.

البنية التحتية والبيئة

٭ وزارة الأشغال العامة.

٭ وزارة الكهرباء والماء.

٭ المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

٭ المؤسسة العامة للموانئ.

٭ الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

٭ مؤسسة البترول الكويتية.

٭ الهيئة العامة للبيئة.

٭ بلدية الكويت.

لكل محور مجموعة من المبادرات والمشاريع تشرف عليها لجنة تنسيقية ممثلة من جهات المحور.

المتطلبات التشريعية لمشروعات برنامج عمل الحكومة

لدور الانعقاد الثاني من الفصل السابع عشر

٭ المنطقة الاقتصادية الشمالية.

٭ قانون الخطة الإنمائية.

٭ تعديل القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

٭ مشروع قانون بشأن قانون الاستيراد والتصدير.

٭ مشروع بقانون التجارة الإلكترونية.

٭ تعديل قانون الصناعة.

٭ أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي).

٭ تعديل قانون المناقصات العامة.

٭ مشروع إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس.

٭ مشروع بقانون بشأن تعديل قانون حق الاطلاع.

٭ مشروع بقانون بشأن تعديل قانون التوثيق الإلكتروني.

٭ قانون ضريبة أرباح الأعمال.

٭ إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة.

٭ الضريبة الانتقائية.

٭ قانون أدوات السيولة.

٭ قانون بشأن إقامة الأجانب.

٭ قانون الطيران المدني.

٭ قانون مؤسسة الكهرباء والماء.

٭ قانون التحول الاستراتيجي للطاقة الكهربائية والمياه.

٭ قانون بشأن تنظيم الإعلام.

٭ إصلاح النظام التأميني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٭ مشروع بقانون بشأن التحكيم القضائي.

