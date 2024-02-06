بالفيديو استقبال سلطاني للأمير في عمان



الأمير وسلطان عُمان بحثا القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية والدولية

صاحب السمو وسلطان عُمان يتبادلان الأوسمة بقصر العلم في مسقط.. ومراسم استقبال رسمية للأمير.. والمدفعية أطلقت 21 طلقة ترحيباً بقدوم سموه المباحثات تناولت السعي نحو دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي



عقدت بقصر العلم جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت وسلطنة عمان الشقيقة ترأس فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة الجانب العماني.

هذا، وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الاخوية الوثيقة والوطيدة التي تربط دولة الكويت وسلطنة عمان ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم ويعزز علاقات الاخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء.

كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية السعي نحو المزيد من الشراكة لتوسعة أطر العمل لدعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وابرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الاحداث والتطورات الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية.

وساد جلسة المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على كل الأصعدة. حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

هذا، وتبادل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة بقصر العلم الأوسمة، حيث قلد السلطان سموه وسام «آل سعيد» والذي يعد من أرفع الأوسمة العمانية تقديرا من السلطان لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد واعتزازا بعمق أواصر الأخوة والصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

في حين قلَّد سموه أخاه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة «قلادة مبارك الكبير» تقديرا له وما يبذله من إنجازات وجهود مميزة لسلطنة عمان وشعبها الشقيق من أجل استقرار وأمن وتقدم السلطنة وتعزيز أواصر الأخوة والتفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيدا وحرصا على تقوية روابط الإخاء بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام أخوه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة مأدبة عشاء في قصر العلم بالعاصمة مسقط وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه، رعاه الله، لسلطنة عمان الشقيقة.

هذا، وأقيمت بقصر العلم مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لسلطنة عمان الشقيقة.

هذا، ولدى عبور الموكب الرسمي المقلّ لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه وأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بوابة مسقط اصطفت على جانبي الطريق مجموعة من الهجانة السلطانية للترحيب بسموه، رعاه الله، وقد رافق الموكب كوكبة من فرسان الخيالة السلطانية وخيالة الحرس السلطاني بمصاحبة الموسيقى العسكرية الراكبة حتى مبنى المتحف الوطني.

وعند وصول الموكب الرسمي إلى الساحة الخارجية لمدخل قصر العلم اصطفت مجموعة من الفرسان وعدد من المواطنين في استقبال شعبي لسموه.

ولدى وصول الموكب الرسمي إلى الساحة الداخلية لقصر العلم أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه، رعاه الله، وعزفت موسيقى الحرس السلطاني (المقطوعة المنتظرة) ونفخت الأبواق بعدها اصطحب جلالة السلطان المعظم سموه، حفظه الله ورعاه، إلى منصة الشرف، حيث تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت.

بعدها تفضل سموه بمصافحة عدد من أصحاب السمو ورئيس مجلس الشورى والوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة العمانية، كما قام السلطان بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، حفظه الله. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل عصر أمس إلى العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة وذلك في زيارة دولة. هذا، وقد قام سرب من الطائرات العسكرية العمانية بمرافقة طائرة سموه فوق الاجواء العمانية.

وقد كان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة.

كما كان في استقبال سموه صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي ووزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي وسفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح بن عامر الخروصي وسفيرنا لدى سلطنة عمان د. محمد ناصر الهاجري. هذا، ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ محمد عبدالعزيز الجراح والشيخ حمد صباح الأحمد والشيخ مبارك الحمود والشيخ عذبي ناصر العذبي والشيخ علي الخالد والشيخ منصور مبارك العبدالله والشيخ د.باسل الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر أرض الوطن ظهر أمس متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة، وذلك في زيارة دولة، كما يتفضل سموه وأخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، فيشملان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح «مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية».

وقد كان في وداع صاحب السمو الأمير على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ د.محمد الصباح ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة.