خلال لقاءات في براتيسلافا : الوكيل جادو تطالب نظرائها بسلوفاكيا بذل جهود اكبر لوقف حرب الابادة ضد شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
براتيسلافا /PNN / خلال لقاءات سياسية لها في عاصمة سلوفاكيا براتيسلافا
مع مسؤولين سلاف طالبت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة امل جادو شكعة نظرائها
بسلوفاكيا بذل جهود اكبر لوقف حرب الابادة ضد شعبنا.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة جادو مع نظيرها في وزارة الخارجية السلوفاكية
ماريك اشتوك وعدد من كبار المسؤولين السلافيين في الوزارة حيث أطلعتهم على آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين في ظل استمرار حرب الابادة الهمجية التي تنفذها إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة العربية.
وتطرقت الوكيل جادو شكعة بصورة أساسية إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة و حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع والتي أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا وأدت إلى جعل قطاع غزة غير قابل للحياة.
واضافت ان الوضع في الضفة الغربية ايضا على حافة الانفجار نتيجة الهجمة الاستيطانية والاستعمارية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وما يعانيه المواطن الفلسطيني من عذابات بصورة يومية تتنافى مع كل معايير حقوق الانسان الأساسية.
من جانبه اكد اشتوك على موقفه البلاده الداعم لحل الدولتين و وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة .
عقد لقاء مع رئيس البرلمان السلافي
وفي لقائها المشترك مع رئيس البرلمان
بلاها و رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السلوفاكي كيري أكدت د. جادو شكعة على اهمية العمل على وقف اطلاق النار وتقديم الاغاثة للفلسطينيين في غزة مع الاستمرار في تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا خصوصا في هذا الوقت الاصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني في الشتات وفي الأراضي المحتلة واهمية الوقوف بجدية امام اي سياسة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه.
حضر الاجتماعات سفيرة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا صفاء الخالدي ومستشار اول في وزارة الخارجية الفلسطينية ميرفت حسن وسكرتير اول في سفارة دولة فلسطين دانا علي.
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