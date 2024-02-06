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خلال لقاءات في براتيسلافا : الوكيل جادو تطالب نظرائها بسلوفاكيا بذل جهود اكبر لوقف حرب الابادة ضد شعبنا

2/6/2024 7:11:01 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) براتيسلافا /PNN / خلال لقاءات سياسية لها في عاصمة سلوفاكيا براتيسلافا
مع مسؤولين سلاف طالبت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة امل جادو شكعة نظرائها
بسلوفاكيا بذل جهود اكبر لوقف حرب الابادة ضد شعبنا.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة جادو مع نظيرها في وزارة الخارجية السلوفاكية
ماريك اشتوك وعدد من كبار المسؤولين السلافيين في الوزارة حيث أطلعتهم على آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين في ظل استمرار حرب الابادة الهمجية التي تنفذها إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة العربية.

وتطرقت الوكيل جادو شكعة بصورة أساسية إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة و حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع والتي أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا وأدت إلى جعل قطاع غزة غير قابل للحياة.

واضافت ان الوضع في الضفة الغربية ايضا على حافة الانفجار نتيجة الهجمة الاستيطانية والاستعمارية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وما يعانيه المواطن الفلسطيني من عذابات بصورة يومية تتنافى مع كل معايير حقوق الانسان الأساسية.

من جانبه اكد اشتوك على موقفه البلاده الداعم لحل الدولتين و وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة .



عقد لقاء مع رئيس البرلمان السلافي

وفي لقائها المشترك مع رئيس البرلمان
بلاها و رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السلوفاكي كيري أكدت د. جادو شكعة على اهمية العمل على وقف اطلاق النار وتقديم الاغاثة للفلسطينيين في غزة مع الاستمرار في تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا خصوصا في هذا الوقت الاصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني في الشتات وفي الأراضي المحتلة واهمية الوقوف بجدية امام اي سياسة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه.

حضر الاجتماعات سفيرة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا صفاء الخالدي ومستشار اول في وزارة الخارجية الفلسطينية ميرفت حسن وسكرتير اول في سفارة دولة فلسطين دانا علي.

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