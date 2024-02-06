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قطر: رد حماس حول مقترح هدنة غزة إيجابي ويتضمن ملاحظات

2/6/2024 7:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، الثلاثاء، أن رد حركة حماس الفلسطينية حول مقترح الهدنة في قطاع غزة "إيجابي ويتضمن ملاحظات".
جاء ذلك بحسب ما ذكر وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي بالدوحة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال آل ثاني: "تسلمنا رد حماس حول اتفاق الإطار (بشأن هدنة غزة) وهو يتضمن ملاحظات وإيجابي في مجمله".
وأكد وزير خارجية قطر أنه "ليس من صالح المفاوضات الإفصاح عن تفاصيل (اتفاق هدنة غزة)، ولكن هناك تقدم".

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