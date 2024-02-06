قطر: رد حماس حول مقترح هدنة غزة إيجابي ويتضمن ملاحظات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، الثلاثاء، أن رد حركة حماس الفلسطينية حول مقترح الهدنة في قطاع غزة "إيجابي ويتضمن ملاحظات".
جاء ذلك بحسب ما ذكر وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي بالدوحة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال آل ثاني: "تسلمنا رد حماس حول اتفاق الإطار (بشأن هدنة غزة) وهو يتضمن ملاحظات وإيجابي في مجمله".
وأكد وزير خارجية قطر أنه "ليس من صالح المفاوضات الإفصاح عن تفاصيل (اتفاق هدنة غزة)، ولكن هناك تقدم".
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