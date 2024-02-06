أوقاف الرصيفة تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، بمبادرة أسبوع الوئام بين الأديان، في مدرسة ثيودور شنلر.
وأكد متصرف لواء الرصيفة، الدكتور عمر الحديد، خلال رعايته الحفل، قوة الرسالة الهاشمية التي دعا لها جلالة الملك منذ رسالة عمان 2004 وحتى مبادرة الوئام بين الأديان في 2010، والتي كان لها الأثر الكبير والصدى الواسع في جميع المحافل العالمية، لنبذ العنف والكراهية والخلافات بين أتباع الأديان السماوية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN06022024000208011052ID1107819175
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.