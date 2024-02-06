أوقاف الرصيفة تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، بمبادرة أسبوع الوئام بين الأديان، في مدرسة ثيودور شنلر.



وأكد متصرف لواء الرصيفة، الدكتور عمر الحديد، خلال رعايته الحفل، قوة الرسالة الهاشمية التي دعا لها جلالة الملك منذ رسالة عمان 2004 وحتى مبادرة الوئام بين الأديان في 2010، والتي كان لها الأثر الكبير والصدى الواسع في جميع المحافل العالمية، لنبذ العنف والكراهية والخلافات بين أتباع الأديان السماوية.

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