احتفالات أردنية كبيرة في الدوحة

وخرجت الجماهير الأردنية التي تواجدت في مدرجات ستاد أحمد بن علي في الدوحة وفي محيط الملعب إلى الشوارع وسوق واقف للاحتفال بهذا الإنجاز وهم يرفعون الأعلام الأردنية ويرددون الأهازيج الوطنية.

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