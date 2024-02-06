احتفالات أردنية كبيرة في الدوحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عمت الأفراح الأردنية عددا من الأماكن في الدوحة، احتفالا بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا بعد فوزه اليوم على كوريا الجنوبية 2-0 .
وخرجت الجماهير الأردنية التي تواجدت في مدرجات ستاد أحمد بن علي في الدوحة وفي محيط الملعب إلى الشوارع وسوق واقف للاحتفال بهذا الإنجاز وهم يرفعون الأعلام الأردنية ويرددون الأهازيج الوطنية.
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