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احتفالات أردنية كبيرة في الدوحة

2/6/2024 7:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عمت الأفراح الأردنية عددا من الأماكن في الدوحة، احتفالا بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا بعد فوزه اليوم على كوريا الجنوبية 2-0 .


وخرجت الجماهير الأردنية التي تواجدت في مدرجات ستاد أحمد بن علي في الدوحة وفي محيط الملعب إلى الشوارع وسوق واقف للاحتفال بهذا الإنجاز وهم يرفعون الأعلام الأردنية ويرددون الأهازيج الوطنية.

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