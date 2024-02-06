السفير العضايلة يسلّم وثيقة تصديق الأردن على اتفاقية العمل العربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – مندوباً عن الحكومة الأردنية، سلّم السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، وثيقة تصديق المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية العمل العربية رقم (15) لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور.



وأودع العضايلة وثيقة التصديق إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، في مراسم جرت لهذه الغاية، في مقر المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى التوقيع المتبادل على نسختين أصليتين من محضر التسليم، من قبل السفير العضايلة، ممثلاً عن المملكة، والمطيري ممثلاً عن منظمة العمل العربية.

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