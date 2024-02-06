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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

2/6/2024 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم غد الاربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة، وباردة نسبياً في اغلب المناطق ، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


ليلاً: الاجواء صافية، وباردة بوجه عام ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها احياناً في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

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