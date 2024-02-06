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كتلة هوائية باردة جديدة تؤثر على الاردن بهذا الموعد

2/6/2024 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت مواقع مختصة بالطقس نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة بداية الاسبوع القادم .

وبالتفاصيل قالت : "كتلة هوائية باردة تقترب من الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط يوم الجمعة ويحتمل ان ينشأ على اثرها حالة عدم استقرار جوي يمتد تأثيرها من بلاد الشام الى السعودية والعراق والكويت والبحرين وقطر والامارات وسلطنة عمان واليمن الاسبوع المقبل,وحتى اللحظة محور التفاعل لهذه الحالة غير ثابت " .

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