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الاردن الى نهائي كأس امم آسيا

2/6/2024 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حقق المنتخب الوطني الأردني إنجازا تاريخيا بالتأهل الى نهائي كأس آسيا بالفوز على كوريا الجنوبية في أولى مواجهات نصف النهائي، والتي احتضنها مساء الثلاثاء ملعب "أحمد بن علي" المونديالي في مدينة الريان القطرية.
انتهى اللقاء بفوز النشامى بهدفين نظيفين ، لينتظر النشامى في النهائي الفائز من مواجهة ايران وقطر يوم غد الأربعاء.

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