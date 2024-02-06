الاردن الى نهائي كأس امم آسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حقق المنتخب الوطني الأردني إنجازا تاريخيا بالتأهل الى نهائي كأس آسيا بالفوز على كوريا الجنوبية في أولى مواجهات نصف النهائي، والتي احتضنها مساء الثلاثاء ملعب "أحمد بن علي" المونديالي في مدينة الريان القطرية.
انتهى اللقاء بفوز النشامى بهدفين نظيفين ، لينتظر النشامى في النهائي الفائز من مواجهة ايران وقطر يوم غد الأربعاء.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN06022024000208011052ID1107818835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.