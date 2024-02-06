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الملك : قدها النشامى رفعتوا راسنا

2/6/2024 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حيا جلالة الملك عبدالله بن الحسين، الثلاثاء،المنتخب الوطني لكرة القدم بعد بلوغهم نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.


وقال الملك عبر منصة "اكس" : "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى".

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