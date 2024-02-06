الملك : قدها النشامى رفعتوا راسنا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حيا جلالة الملك عبدالله بن الحسين، الثلاثاء،المنتخب الوطني لكرة القدم بعد بلوغهم نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.
وقال الملك عبر منصة "اكس" : "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى".
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