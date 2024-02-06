زين تهدي النشامى 50 ألف دينار احتفاءً بالإنجاز التاريخي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن تقديم مبلغ 50 ألف دينار أردني للمنتخب الوطني، وذلك تقديراً لدور النشامى والإنجاز التاريخي الذي حققوه بعد التأهل إلى نهائي كأس آسيا.



وجاءت هذه المبادرة من زين مواصلةً لدورها وواجبها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية كما عودت الأردنيين بالتواجد والحضور والمساهمة الفعالة في كافة المناسبات الوطنية، واستكمالاً لدعمها للرياضة والرياضيين الأردنيين لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع العلم الأردني في كافة المحافل.



ووجهت شركة زين أسمى آيات التهنئة والتبريك، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الداعم الأول للأردنيين في مختلف المجالات، وإلى سمو ولي العهد الذي واصل دعمه النشامى على الدوام، وإلى نشامى المنتخب الوطني وعموم الأسرة الأردنية، وأعربت الشركة عن الفخر بهذا الإنجاز الوطني الذي يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

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