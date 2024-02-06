Wednesday, 07 February 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد: كتبتم التاريخ وصنعتم المجد

2/6/2024 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيئ.

ونشر سموه عبر“انستغرام”: "كتبتم التاريخ وصنعتم المجد مليون مبروك للأردن والأردنيين."

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06022024000208011052ID1107818832

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث