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الملكة لـ”النشامى”: فريق بيرفع الرأس

2/6/2024 3:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله منتخبنا الوطني لكرة القدم بتأهله لأول مرة إلى نهائي بطولة كأس آسيا والمقامة في قطر.

وكتبت جلالتها عبر "منصة "إكس"،“فريق بيرفع الرأس. ألف مبارك الفوز وإن شاء الله الكأس أردني”.

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