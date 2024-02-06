الملكة لـ”النشامى”: فريق بيرفع الرأس

الملكة لـ”النشامى”: فريق بيرفع الرأس
التاريخ
2/6/2024 3:12:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله منتخبنا الوطني لكرة القدم بتأهله لأول مرة إلى نهائي بطولة كأس آسيا والمقامة في قطر.
وكتبت جلالتها عبر "منصة "إكس"،“فريق بيرفع الرأس. ألف مبارك الفوز وإن شاء الله الكأس أردني”.
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