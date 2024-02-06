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بيان اردني بشأن تركيا

2/6/2024 3:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم المسلح الذي استهدف محكمة في مدينة اسطنبول التركية، اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع الجمهورية التركية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين والمنشآت الرسمية، معرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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