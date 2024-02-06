مقتل قائد عسكري في جيش الاحتلال بمعارك غزة

مقتل قائد عسكري في جيش الاحتلال بمعارك غزة
التاريخ
2/6/2024 3:12:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، مقتل نائب قائد اللواء 601 التابع لسلاح الهندسة في معارك شمال قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 3 عسكريين في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
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