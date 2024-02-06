إحالة ضباط في الأمن العام إلى التقاعد - اسماء

إحالة ضباط في الأمن العام إلى التقاعد - اسماء
التاريخ
2/6/2024 3:12:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مجلس الوزراء احالة عدد من الضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد ، وتاليا الاسماء:
عميد فخري احمد عايد
عميد اياد عبد الكريم عبد العزيز
عميد ركن محمد ادریس محمد
عميد عايد رجا خلف
عميد ياسر ياسين عيد
عميد وصفي احمد خلف
عقيد عمران علي يوسف
عقيد محمد زيد علي
عقيد عماد حسين احمد
عقيد محمد حسن غنام
عقيد اسماعيل محمد عوض
عقيد اكرم زكي محمد
عقيد قاسم محمد محمود
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