اول رد من حركة حماس على اتفاق وقف الحرب بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها سلمت ردها على اتفاق الإطار "للإخوة في قطر ومصر بعد التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة".



وقالت الحركة إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية، لضمان وقف إطلاق نار شامل وإنهاء العدوان ورفع الحصار وتبادل الأسرى.

وثمنت دور "الأشقاء في قطر ومصر" وكافة الدول التي تسعى إلى وقف "العدوان الغاشم على شعبنا".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة