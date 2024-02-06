ولي العهد يحتفل بشوارع عمان - فيديو
التاريخ
2/6/2024 3:12:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - احتفل ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في شوارع عمان مع أبناء الشعب الأردني بمناسبة تأهل المتخب الاردني لنهائي كأس آسيا.
وشارك مواطنون سموه الفرح بهذه المناسبة التي أدخلت البهجة والفرح لقلوب الاردنيين.
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