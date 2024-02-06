رئيس الوزراء للنشامى : أسعدتم كل بيت أردني

رئيس الوزراء للنشامى : أسعدتم كل بيت أردني
التاريخ
2/6/2024 3:12:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة منتخبنا الوطني لكرة القدم بتأهله لأول مرة إلى نهائي بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.
وكتب الخصاونة عبر حسابه في منصة إكس“أسعدتُم كلَّ بيتٍ أردني.. أسعدتم العرب يا نشامى.مبروك.. إبداع وعزيمة وإصرار وإيمان وفروسيَّة".
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