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رئيس الوزراء للنشامى : أسعدتم كل بيت أردني

2/6/2024 3:12:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة منتخبنا الوطني لكرة القدم بتأهله لأول مرة إلى نهائي بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.


وكتب الخصاونة عبر حسابه في منصة إكس“أسعدتُم كلَّ بيتٍ أردني.. أسعدتم العرب يا نشامى.مبروك.. إبداع وعزيمة وإصرار وإيمان وفروسيَّة".

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