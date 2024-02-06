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الاحتلال: 31 من المحتجزين المتبقين بغزة لقوا حتفهم

2/6/2024 3:12:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن 31 من المحتجزين المتبقين في غزة لقوا حتفهم.
وزعم هاغاري، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال حصل على معلومات استخبارية تبرهن على الصلة بين حماس وإيران.

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