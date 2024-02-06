الاحتلال: 31 من المحتجزين المتبقين بغزة لقوا حتفهم
التاريخ
2/6/2024 3:12:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن 31 من المحتجزين المتبقين في غزة لقوا حتفهم.
وزعم هاغاري، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال حصل على معلومات استخبارية تبرهن على الصلة بين حماس وإيران.
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