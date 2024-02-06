رئيس النواب: النشامى يهدون الوطن أجمل هدية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن منتخب النشامى بفوزه اليوم على منتخب كوريا الجنوبية، قد أهدى الوطن أجمل الأفراح بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.
وأضاف الصفدي: ببلوغ النشامى نهائي كأس آسيا، زادت أفراحنا بهجة وسرورا، ونثروا السعادة في مختلف أرجاء الوطن، فتحية الفخر بهم، والف مبروك لسيد البلاد مولاي المفدى راعي الرياضة الأول، ولسيدي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولأبناء شعبنا العظيم كافة.
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