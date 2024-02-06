رئيس النواب: النشامى يهدون الوطن أجمل هدية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن منتخب النشامى بفوزه اليوم على منتخب كوريا الجنوبية، قد أهدى الوطن أجمل الأفراح بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.

وأضاف الصفدي: ببلوغ النشامى نهائي كأس آسيا، زادت أفراحنا بهجة وسرورا، ونثروا السعادة في مختلف أرجاء الوطن، فتحية الفخر بهم، والف مبروك لسيد البلاد مولاي المفدى راعي الرياضة الأول، ولسيدي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولأبناء شعبنا العظيم كافة.

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