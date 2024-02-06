إسرائيل واهداف المقارنة ما بين 7 أكتوبر و11 سبتمبر بقلم أكرم عطاالله العيسة

MENAFN - Palestine News Network ) لم تكن المقارنة الإسرائيلية ما بين 7 أكتوبر و11 سبتمبر بالأمر الساذج، بل هي قضية عميقة المعنى والمضمون، اسرائيل تريد او بالأحرى تحاول الابتعاد وتجنب اعتبارهادولة محتلة تقوم باحتلال شعب آخر وادعاء انها دولة طبيعية تمارس الدفاع عن النفس، وان تطرح نفسها كما الولايات المتحدة وتحالفها الدولي ضد تنظيم القاعدة الذي تشكل ابان 11 سبتمبر 2011. حاولت إسرائيل تصوير وتسويق المقاومة الفلسطينية وكأنها داعش، وهي بذلك خطر على العالم المتحضر كما ادعى نتنياهو، وأنها أي إسرائيل تحمي أوروبا وامريكا من التبعات المستقبلية لما حدث في 7 أكتوبر، لهذا وجدنا قادة الاحتلال قد استنفروا كل طاقاتهم محاولين تحشيد أكبر دعم دولي ممكن فيمواجهة المقاومة الفلسطينية، وكأن إسرائيل تقول مثلما شكلتم تحالفا دوليا ضد القاعدة وداعش فان المطلوب منكم ان تقوموا بذلك ضد المقاومة الفلسطينية.

في الحادي عشر من سبتمبر 2011 هاجمت 4 طائرات مدنية انطلقت من مطارات داخل الولايات المتحدة الامريكية،كان على متنها 19 شخصا محسوبين على حركة القاعدةبقيادة أسامة بن لادن والذي كان قد اتخذ من أفغانستان ملاذا، سيطروا على هذه الطائرات وقادوها بأنفسهم وارتطمت الطائرات ببرجي التجارة العالمي في نيويورك ومبنى الكابيتول، مما أدى لانهيار المبنيين ومقتل ما يقارب 3000 آلاف شخص. في حينه اعتبرت الكثير من وسائل الاعلام الامريكية بان هذه الهجمات هي الأشد ايلاما وفتكا من قبل قوى خارجية منذ الهجوم الياباني على بيرل هاربر عام 1941، لقي هذا الهجوم ادانة دولية واسعة ليس فقط من حلفاء الولايات المتحدة بل أيضا من قبل الكثير من أعداء الولايات المتحدة ومنتقدي سياساتها..

اما هجوم 7 أكتوبر 2023 والذي تم من قبل المقاومة الفلسطينية على المعسكرات التي تدير وتضبط عملية المراقبة والسيطرة والتحكم بقطاع غزة، وايضا المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، هذه المناطق التي تمثل موطنا أصليا للكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة والذين تم أجبارهم على الرحيل من قبل إسرائيل عام 1948، وبالتالي فان ذلك يؤشر الى ان هجوم 7 أكتوبر هو امتداد لحالة الصراع مع المحتل الإسرائيلي حتى لما قبل العالم 1948.

عندما انسحبت إسرائيل عام 2005 كانت قد أبقت على سيطرتها على كل حدود قطاع غزة البرية والبحرية وكذلك المراقبة الجوية المباشرة مستخدمة كل أنواع التكنولوجيا الحديثة، وعملت على التحكم بكل ما يدخل او يخرج من قطاع غزة سواء كان ذلك بشرا او سلعا،

اما بعد ان سيطرت حركة حماس على قطاع غزة عام 2006، فقد اضحى الجانب العقابي من قبل إسرائيل على قطاع غزة اكثر وضوحا، وكأنها تعاقب كل الفلسطينيين في قطاع غزة محاولة اثارتهم ضد حكم حركة حماس ، لم تكتفي إسرائيل بإجراءاتها التحكمية في قطاع غزة بل انها خاضت خمس حروب على غزة منذ ذلك التاريخ وحولت قطاع غزة الى مكان ليس من السهل العيش فيه.

محاولة المقارنة من قبل قادة إسرائيل وعلى رأسهم نتنياهو ما بين 7 أكتوبر و11 سبتمبر، امتدت الى مفكرين واعلاميين إسرائيليين بحيث أصبحت كلاشيه بدأ يتم ترديده في كل مؤتمر صحفي خاصة في الأيام الأولى من العدوان على غزة، كان الهدف الإسرائيلي من المقارنة واضح، ألا وهو الحصول على أكبر مساحة من الدعم العسكري والسياسي خاصة من قبل الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين بل واوسع من ذلك، وفعلا خلال الأسبوع الأول من العدوان زار إسرائيل الرئيس الفرنسي مكارون واظهر دعما غير مسبوقا وتساوق مع فكرة التحالف الدولي ضد المقاومة، والمستشار الألماني شولتز إضافة الى رئيس وزراء بريطانيا سوليناك الذي وصل على متن طائرة عسكرية كبيرة محملة بالعتاد، وهو بذلك يرسل رسالة واضحة اننا معكم في حربكم ضد قطاع غزة، إضافة الى وزير خارجية أمريكا الذي قال انا هنا في إسرائيل كيهودي.

لم تمض سوى اثني عشرة يوما من بدء العدوان على قطاع غزة حتى وصل الرئيس الأمريكي بايدن مع وفد كبير من الوزراء والمستشارين، وبذلك فقد قفز بايدن عن حالة المقاطعة والخصام مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، حيث تجنب بايدن لقائه منذ انتخابه رئيسا للوزراء، وبهذا فان بايدن أراد ان يرسل رسالة واضحة باننا مع إسرائيل كحليف استراتيجي أساسي بغض النظر عمن يقف على سدة الحكم حاليا. كان موقف الرئيس الأمريكي واضحا في الدعم والمساندة وفي إطلاق يد إسرائيل " ان ما تعيشه إسرائيل في الوقت الراهن اشبه بتجربة 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وأضاف بايدن بان اعتداء حماس على إسرائيل يشبه الوحشية في أوكرانيا"، هذا ما كانت تنتظره إسرائيل وهو إطلاق يديها ودعمها عسكريا وتوفير الغطاء السياسي لها اثناء عدوانها على قطاع غزة.

لم يكتف القادة الإسرائيليين في محاولات حشدهم لقوى دولية مساندة لهم في عدوانهم على قطاع غزة والتركيز على التشابه السياسي والمعنوي ما بين 7 أكتوبر و11 سبتمبر، انما بدئوا باستخدام سياسة مشابه لما اتخذتها أمريكا وحلفائها اتجاه القاعدة وأفغانستان، فقرار وزير دفاع إسرائيل بقطع كل أنواع التوريدات من وقود وماء وغذاء عن قطاع غزة" مشابه تماما لموقف واشنطن التي طلبت بقطع امدادات الوقود

وإلغاء الحمولات البرية التي تؤمن كثيرا من الغذاء الى الافغانيين ابان الحرب على افغانستان" وكأن جالانت يقول انتم فعلتم ذلك قبلنا، وان من حقنا ان نمارسه ضد قطاع غزة.

كذلك فان التصريحات المستمرة من قبل قيادات إسرائيلية مركزية بان الضغط على الفلسطينيين في غزة سيتواصلحتى يدركوا الثمن الذي يدفعونه مقابل استمرارهم بقبول سيطرة حركة حماس. هذا الفهم وهذه السياسة مشابهة تماما مع السياسة التي انتهجتها أمريكا وحلفائها في أفغانستان، فالتاريخ يذكر قول رئيس هيئة الدفاع البريطانية مايكل بويس وبعد قصف أفغانستان لعدة أيام حيث أعلن "ان الضغط سيستمر حتى يدرك الناس في هذا البلد ان هذا سوف يستمر الى ان يغيروا قيادتهم".

صحيح ان إسرائيل لم تتمكن من تشكيل تحالف دولي مساند لها في حربها ضد الفلسطينيين، فقد تراجعت فرنسا بعد أسبوعين عن بعضا من مواقفها، وأصبح خطاب ممثل السياسة الخارجية بوريل اقل دعما لإسرائيل بل مطالبا بوقف إطلاق النار، واما المانيا فعلى الرغم من محاولاتها منع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين الا ان المظاهرات استمرت وأثرت الى حد ما في الموقف الألماني، كذلك هو الحال في بريطانيا.

اما إسرائيل فبقيت محتمية ومستظلة بما وفرته لها بعضا من الدول الأوروبية من دعم وغطاء سياسي خلال الأسابيع الثلاث الأولى من العدوان على قطاع غزة، يضاف الى ذلك حالة الدعم غير المسبوق سياسيا وعسكريا من قبل الولايات المتحدة. كل ذلك يفسر تصريح نتنياهو الذي نقلته CNNبتاريخ 30 أكتوبر" أريد أن أوضح موقف إسرائيل فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. تماما كما لم توافق الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار بعد صف بيرل هاربر، او بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، ان إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع حماس بعد هجمات 7 أكتوبر".