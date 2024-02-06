عطل في الثلاجة يدمر 30 عاماً من البحث العلمي

تَلِفَت عيّنات مخصصة للأبحاث العلمية في جامعة طبّ سويدية مرموقة جمعها العلماء طوال عقود، بفعل عطل أصاب خلال إجازة عيد الميلاد الثلاجة التي كانت مخزّنة فيها، على ما أعلنت الجامعة الاثنين.

وكانت العيّنات محفوظة عند حرارة 190 درجة مئوية تحت الصفر داخل خزّانات مبردة بالنيتروجين السائل في معهد كارولينسكا، وهي جامعة طبية مهمة في ستوكهولم، ومقرّ "جمعية نوبل" (Nobel Assembly) المسؤولة عن اختيار الفائز بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب.

إلاّ أن إمداد 16 خزاناً مبرّداً بالنيتروجين السائل توقّف يومَي 22 و23 الفائت.

ويمكن أن يستمر تشغيل الخزّانات أربعة أيام من دون تزويدها النيتروجين السائل، لكنّها في الواقع بقيت من دون هذا المادة خمسة أيام، مما أدى إلى تَلْفِ عينات تابعة لمؤسسات عدة.

وقال عميد الحرم الجنوبي للجامعة ماتي سالبيرغ لوكالة فرانس برس "حدث هذا في أسوأ وقت يمكن تصوره في السويد، قبل يوم واحد فقط من ليلة عيد الميلاد".

وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن القيمة التقديرية للعيّنات التالفة بلغت نحو 500 مليون كرونة (47 مليون دولار).

وأشار سالبيرغ إلى أن أي تخمين رسمي لقيمة هذه العيّنات لم يُجرَ، لكنّه أكّد أنها تُقدّر بالملايين.

وأوضح أن "الأكثر تضررا هم الباحثون في مجال سرطان الدم، لأنهم جمعوا عينات من المرضى طوال فترة تصل إلى 30 عاما".

وفُتِح تحقيق داخلي في الجامعة، ورغم عدم وجود ما يشير إلى عمل تخريبي، قُدِّم أيضاً بلاغ إلى الشرطة.

وقال سالبيرغ "لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن الحادث نجمَ عن تأثير خارجي، ولكن يجري إعداد تقرير للشرطة يتناول كل الفرضيات".

وكانت كل العيّنات مخصصة لأغراض محض بحثية، ومن غير المفترض تالياً أن يؤثر فقدانها على رعاية المرضى الحاليين، ولكن كان من المقرر استخدامها في الأبحاث المستقبلية.