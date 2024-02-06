حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر والكاس يعاونه

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب المصري، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر خلال الأيام الماضية، إقالة المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، بعد الاخفاق في كأس الأمم الإفريقية، ووداع المنتخب المصري البطولة من الدور الـ 16.

وكان حسام حسن اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، مع أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، للحديث حول توليه منصب المدير الفني للفراعنة، بعدها انصرف حسام حسن إلى مقر اتحاد الكرة للاجتماع مع المسؤولين.

وكشفت مصادر في اتحاد الكرة في تصريحات خاصة أن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 مرشح للتواجد في منصب المدرب العام، بالجهاز المعاون لحسام حسن

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