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بالفوز على كوريا الجنوبية.. الأردن يبلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى

2/6/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغ الأردن نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة بعد الفوز 2-صفر على كوريا الجنوبية في الدور قبل النهائي على ملعب أحمد بن علي اليوم الثلاثاء.

وسجل يزن النعيمات الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من موسى التعمري الذي سجل الهدف الثاني بعدها بنحو 13 دقيقة.

وسيطر الأردن على اللقاء منذ البداية لكن جو هيون-وو حارس كوريا الجنوبية حافظ على شباكه في الشوط الأول.

وظن القائد سون هيونج-مين أنه سجل هدفا لكوريا الجنوبية بعد نحو 19 دقيقة من اللعب لكنه لم يحتسب بداعي التسلل، قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء احتسبت للمنتخب القادم من شرق آسيا.

ومنح المهاجم النعيمات التقدم لفريق المدرب حسين عموتة بتسديدة من فوق الحارس هيون-وو بعدما استخلص مهاجم مونبلييه الكرة في وسط ملعب كوريا الجنوبية.

وعزز التعمري النتيجة بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع تفوق فيه على مدافعي كوريا الجنوبية من قبل منتصف الملعب.

وينتظر الأردن، الذي كان إنجازه الأفضل بلوغ دور الثمانية في مشاركته الأولى عام 2004 وكرره عام 2011، الفائز من لقاء قطر، حاملة اللقب ومستضيفة البطولة، وإيران في النهائي يوم 10 فبراير الجاري.

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