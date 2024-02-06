2000 متسابق يشاركون في حواجز «ووريورز اوف اريبيا» بخورفكان 24 الجاري

تستضيف مدينة خورفكان في الـ 24 فبراير الجاري، منافسات بطولة حواجز «ووريورز اوف اريبيا»، والتي تعد من أكبر سباقات الحواجز والتحمل في الدولة وتجمع محبي المغامرة والتشويق ضمن فئات ومستويات مختلفة، وذلك بدءاً من الساعة السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، برعاية ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتتيح الفعالية للمشاركين المتوقع أن تتجاوز أعدادهم 2000 شخص خوض المغامرة والتشويق وسط الطبيعة الساحرة والمعالم الخلابة لـ«عروس الساحل الشرقي» بهدف التعريف بمزايا المنطقة كوجهة للسياحة الرياضية وسباقات التحدي والمغامرة.

وتنطلق البطولة منذ بواكير الصباح من «مدرج خورفكان» الروماني الطراز المطل على شواطئ المدينة المذهلة لتجمع عشاق رياضات المغامرة الذين يبحثون عن متعة التحدي من داخل وخارج الإمارات، مما يسهم في التشجيع على ممارسة الرياضة واستقطاب الزوار.

وأوضح

طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن بطولة «ووريورز اوف اريبيا» تستهدف أكبر شريحة من محبي رياضات التحمل والمغامرة في الدولة وفي جميع أنحاء المنطقة، مشيراً إلى أهميتها للتعرف على مدينة خورفكان الساحرة واستكشافها والاستمتاع بتجربة رياضية وسياحية ثرية يتيحها الساحل الشرقي للإمارة.

ودعا علاي جميع الأفراد ليكونوا جزءاً من هذه البطولة المثيرة والأكبر لسباق الحواجز، مؤكداً حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تشجيع المجتمع وإشراكه وإلهامه ليكون أكثر نشاطاً وتبني أسلوب حياة صحي ورياضي وفقاً لرؤية الشارقة لبناء مجتمع صحي مع منح الأفراد تجربة سياحية استثنائية.

وتستهدف البطولة جميع محبي رياضات المغامرة وسباقات التحمل وسط الطبيعة الرائعة التي تنفرد بها مدينة خورفكان، ويتم تقسيم المشاركين إلى فئتين رئيسيتين للبالغين والأطفال ابتداءً من عمر أربع سنوات.

ويشتمل السباق الأول الذي يستهدف البالغين على فئتين: سباق 4 كيلومترات مع 15 تحدياً وسباق 8 كيلومترات مع 20 تحدياً.

وينقسم السباق المفتوح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 سنة، إلى فئتين: سباق 600 متر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 9 سنوات، وسباق 1200 متر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 14 سنة.

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