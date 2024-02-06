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شباب الأهلي يهزم كايرات في كأس «وين لاين»

2/6/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز شباب الأهلي على كايرات الماتي الكازاخستاني بهدفين دون مقابل مساء اليوم، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب إستاد آل نهيان في أبوظبي، في الجولة الثانية من بطولة كأس "وين لاين" الودية.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل في الدقيقة 12، عن طريق كرة رأسية من إيغور جيسوس من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف إيغور، الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وكان شباب الأهلي، قد خسر في الجولة الأولى من روستوف الروسي 1-3، ويلتقي في الجولة الثالثة الأخيرة الجمعة المقبل، مع سبارتاك موسكو الروسي.


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