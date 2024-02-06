شباب الأهلي يهزم كايرات في كأس «وين لاين»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز شباب الأهلي على كايرات الماتي الكازاخستاني بهدفين دون مقابل مساء اليوم، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب إستاد آل نهيان في أبوظبي، في الجولة الثانية من بطولة كأس "وين لاين" الودية.
وافتتح شباب الأهلي التسجيل في الدقيقة 12، عن طريق كرة رأسية من إيغور جيسوس من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف إيغور، الهدف الثاني في الدقيقة 53.
وكان شباب الأهلي، قد خسر في الجولة الأولى من روستوف الروسي 1-3، ويلتقي في الجولة الثالثة الأخيرة الجمعة المقبل، مع سبارتاك موسكو الروسي.
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