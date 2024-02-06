زايد وتأسيس بلاد المعرفة والثقافة

إذا كنت تريد لابنتك أو ابنك التميز والتفوق فإنه من البديهي أن تغرس في قلبه الصغير حب العلم والسعي الدؤوب نحو المعرفة دون كلل أو ملل، لأننا عرفنا من خلال التجربة ومن خلال الواقع أن من يملك المعلومات ويجيد التعامل معها ويستطيع توظيفها لخدمته، سيكون أقرب للنجاح وللإبداع والتفوق، لكننا في اللحظة نفسها ندرك أنه لا يمكن لأي واحد، مهما بلغ من العمر أن يوظف المعلومات والمعارف التوظيف الصحيح الأمثل دون علم دون معرفة وثقافة.

لذا نبعت الحاجة للتعلم وظهرت فوائد الثقافة وفن اكتساب المعرفة وتوظيفها، أعتقد أن معظمنا يسلم بمثل هذه الحقيقة والتي مفادها أن النجاح والتميز هي تتويج لكل من سعى وتخصص ودرس وتعلم، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت الوسائل والأجهزة التي تمدنا بالمعلومات، بل التي حولت المعرفة لسيل جارف تمر بنا ومعظمنا لا يستفيد منها أي قيمة حياتية، أقول إنه في هذا العصر تحديدا لا مجال أو مكان لعدم المعرفة لعدم الثقافة لعدم التعلم والتخصص، هذا على مستوى الأفراد فكيف هي الحال على مستوى المجتمعات والدول والأمم؟



قد يستغرب البعض إذا قلنا إنها حالة متشابهة، نعم الحالة الفردية يمكن إسقاطها تماما على الحالة الاجتماعية، تماما كما يوجد أفراد يجيدون التعامل مع المعلومات والمعارف ويدرسونها ويمنحونها الوقت الكافي والاهتمام الذي تستحقه، وأفراد آخرون غير مبالين يعيشون في ضياع معرفي وثقافي، فإنه وبالمثل توجد مجتمعات متميزة ترتفع فيها معدلات العلم والتعليم ونشر الثقافة والمعرفة، ومجتمعات أخرى متراجعة أمية تعيش في اجترار لما يقدم لها فلا تنشد المستقبل وتعتبر مستهلكة ولا أكثر.. على الجانب الفردي هذه مسؤولية كل واحد منا كأفراد، لكن على الجانب الاجتماعي الوطني، هذه مسؤولية القادة وصناع القرار في هذا المجتمع أو ذاك..

ومن هذه الجزئية تحديدا أستحضر نشأة بلادنا وتأسيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة، الذي نهض وانطلق بفكر وتصميم الوالد الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك حقيقة قوة العلم وقوة المعرفة في تميز البلاد والأمم والمجتمعات، وعرف، رحمه الله، بعقله المتوثب نحو العدالة والاستقرار والنجاح والتميز، وبقلبه المحب لبلاده وشعبه، معنى العلم والثقافة، فوضع الأسس واللبنات لهذه الصروح العلمية والثقافية والمعرفية منذ الخطوات الأولى نحو البناء والتعمير لبلادنا.

ولم تغب عن روحه وعقله قوة الثقافة ولا قوة العلم، في الارتقاء بالمجتمعات والدفع بهم نحو مصاف التطور الرقي، واليوم نستند إلى إرث كبير من توجيهاته الناصعة في هذا المجال ومن كلماته الواضحة التي تدلل على وعي وفهم مبكر لقوة العلم والثقافة، أستحضر ما قاله الوالد المؤسس، رحمة الله: "إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي".

واليوم وفي هذا العصر تحديداً نجني ونحصد ما تم تأسيسه على يد هذا القائد الفذ العظيم، رحمة الله، ولأن الأساس كان قوي ومتين وراسخ، كانت كل هذه المنجزات التي نشاهدها ونعيشها ماثلة وتحققت في غضون أقل من خمسة عقود

من الزمن، والمسيرة لازالت متواصلة والتطلع الآن نحو غزو الفضاء والتميز في مجالات العلوم والتقنيات الحديثة.. رحم الله باني ومؤسس بلادنا، والدنا الشيخ زايد بن سلطان.