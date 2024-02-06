هاري يعد إلى لندن بعد الاعلان عن إصابة والده بالسرطان

وصل الأمير هاري، الثلاثاء، إلى لندن لزيارة والده الملك تشارلز بعد أقل من 24 ساعة على إعلان إصابته بمرض السرطان.

ووفقاً لوسائل الإعلام البريطانية وصل الأمير من كاليفورنيا إلى مطار هيثرو. وقالت صحيفة "تلغراف" إنه سيزور والده في مقر إقامته بلندن في كلارنس هاوس.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء أنّ السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز الثالث "اكتشف مبكراً".

وذلك بعد الإعلان أن الملك سيغيب عن الحياة العامّة لفترة غير محدّدة، بعد 17 شهراً فقط من اعتلائه العرش بسبب المرض.

وجاءت التمنيات بالشفاء العاجل من جميع أنحاء العالم. وأثار الإعلان مساء الاثنين عن مرض الملك صدمة في البلاد.

وقال سوناك لشبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، "لحسن الحظ تم اكتشاف (السرطان) مبكراً والجميع يتمنّى له أن يتلقى العلاج الذي يحتاجه ويتعافى تماماً".

وأضاف المسؤول المحافظ "أنا بالطبع على اتصال منتظم مع (الملك) وسأواصل التواصل معه كالمعتاد".

ولم يتم تحديد "نوع السرطان" الذي يعاني منه تشارلز الثالث وتم اكتشافه اثناء العملية الجراحية التي خضع لها قبل 10 ايام لتضخم البروستات، وهو ليس سرطان البروستات.

متفائل جداً

وقد بدأ العلاج الاثنين في لندن، ثمّ أمضى الليلة في كلارنس هاوس، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وأكّد الملك أنّه "متفائل جداً" بشأن العلاج، وأنه لا يعتزم وقف أنشطته بالكامل على رأس المملكة المتحدة وأيضاً 14 دولة أخرى.

وكان تشارلز يستريح بعد جراحة في البروستات نهاية كانون الثاني/يناير، ويتوقع أن يكون غيابه عن الحياة العامة أطول من المرتقب لملك انتظر حتى بلغ سن ال73 لاعتلاء العرش ونشط بشكل خاص منذ ذلك الحين، مكثفا الزيارات الميدانية والرحلات إلى الخارج.

وامام قصر باكينغهام تقول سو هايزل التي تزور شمال انكلترا مع زوجها "لقد صدمنا لأن الملك بدأ نشاطه بقوة وزار فرنسا وألمانيا، وكنا نأمل أن يستمر على هذا النحو لفترة طويلة".

ويأمل جيل أرمسترونغ 71 عاما في تعافي الملك سريعا "قام بعمل جيد منذ أن أصبح ملكًا، سيكون من الصعب استبداله".

ويلف المرض الملكية بحالة من الغموض بعد عام ونصف من الصدمة التي خلفتها وفاة إليزابيث الثانية عن 96 عاما وأكثر من 70 عاما على العرش.

مصالحة

ويأتي ذلك في وقت تتعافى الأميرة كايت، زوجة وريث العرش وليام، أيضاً بعد عملية جراحية خضعت لها. وستمضي فترة نقاهة طويلة بعد العملية الجراحية الغامضة في المعدة التي خضعت لها في يناير وبقيت في المستشفى لمدة أسبوعين تقريبًا. ولم تظهر كيت علناً منذ عيد الميلاد ولا يتوقع أن تستأنف نشاطاتها العامة قبل عيد الفصح في نهاية مارس.

بالتالي، بات الأمر متروكاً لكاميلا (76 عاماً) والأمير وليام (41 عاماً) اللذين سيستأنفان أنشطتهما الأربعاء، لتمثيل الملكية أمام الجمهور.

وقبل الإعلان عن إصابة الملك بالسرطان، أعلن الأمير وليام استئناف أنشطته العامة بعد تعليقها لأسابيع للبقاء مع زوجته وأطفالهما الثلاثة.

وأثار وصول الأمير هاري إلى لندن آمالاً جديدة في المصالحة بين دوق ساسكس الذي غادر عام 2020 وبقية أفراد العائلة، ولا سيما شقيقه.

بحسب وسائل إعلام بريطانية يفترض أن يأتي بمفرده إلى لندن دون زوجته ميغن أو طفليهما آرتشي وليليبث، كما فعل خلال حفل تتويج والده في مايو.

وقرّر الملك تشارلز اعتماد الشفافية بشأن العملية الجراحية التي خضع لها لعلاج مشكلة البروستات.

كما قرّر "الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان لتجنب التكهنات وعلى أمل مساعدة الجمهور على تفهم المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم"، وفق قوله.

وكان الإعلان عن إصابته بمشكلة في البروستات مغايراً تماماً للسرية التي أحاطت بصحة الملكة إليزابيث الثانية في السنوات التي سبقت وفاتها في الثامن من سبتمبر 2022 عن 96 عاماً.

راهناً، يبدو ان التنازل عن العرش مستبعداً، حيث وعد تشارلز الثالث مثل والدته، بأن "ينذر حياته لخدمة الشعب".

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