تركيا والهند وقطر ضيوف شرف القمة العالمية للحكومات 2024

أعلنت القمة العالمية للحكومات عن مشاركة الجمهورية التركية الصديقة، وجمهورية الهند الصديقة، ودولة قطر الشقيقة كضيوف شرف في القمة، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، إلى جانب مشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة في أعمال القمة.

وتشارك الدول الثلاث بوفود رفيعة المستوى يترأسها فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، حيث تستعرض الدول الثلاث تجاربها الحكومية وأفضل مبادراتها التنموية، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للحكومات التي تجمع 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن استضافة تركيا والهند وقطر كضيوف شرف في القمة تعكس يؤكد عمق العلاقات والشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات مع الدول الثلاث.

وأضاف معاليه أن مشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة يؤكد أهمية منصة القمة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب وتسريع التقدم التنموي لكافة المجتمعات، ويؤكد على مكانتها المتزايدة كملتقى سنوي للقادة ورؤساء الحكومات والقيادات الحكومية



وقال معاليه إن استضافة الدول الثلاث كضيوف شرف يأتي في إطار حرص مؤسسة القمة على عرض التجارب التنموية للدول باعتبارها منصة تأثير فاعلة في تعظيم الاستفادة من أفضل الممارسات لخدمة تطلعات الشعوب.

أفضل التجارب



وتأتي مشاركة دول تركيا والهند وقطر كضيوف شرف في القمة العالمية للحكومات في إطار سعي القمة لتعزيز شراكاتها مع الدول ذات التجارب الناجحة في المجالات الاستراتيجية التي تخدم المجتمعات، ما يرسخ مكانة القمة بوصفها الحراك الأكبر من نوعه عالمياً لاستعراض أفضل التجارب ومشاركة الخبرات، والملتقى العالمي الأول للحكومات والدول والمنظمات ورواد القطاع الخاص المهتمين بصناعة المستقبل.

علاقات متميزة



وتعكس المشاركة رفيعة المستوى لدول تركيا والهند وقطر في القمة العالمية للحكومات الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات والوصول بها إلى آفاق أوسع للتعاون لتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم، وإيجاد حلول عاجلة ومبتكرة للقضايا العالمية الملحة.

يذكر أن الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات تضم 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

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