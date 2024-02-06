وزارة الخارجية: 3 معاملات حكومية بإجراء واحد عبر نافذة إلكترونية موحدة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تعزيز التعاون مع قطاع الصحة من خلال إلغاء إجراءين حكوميين والربط الإلكتروني لخدمة تصديق المستندات التي تقدمها مع خدمات شهادات الميلاد والوفاة الرقمية الصادرة عن الشركاء ليتمكن المتعامل من الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة الرائدة تتوافق مع رؤية الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل رقمي استباقي وشامل، وتلبي أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.





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