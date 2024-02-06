عيون «وول ستريت» على أرباح الشركات وتوقعات الفائدة

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً، الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات الكبيرة وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما دفعت المكاسب شركات كبرى المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا إلى الارتفاع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 12.78 نقطة، أي نحو 0.03 بالمئة إلى 38392.90 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 7.35 نقطة، أي 0.15 بالمئة، إلى 4950.16 نقطة. وزاد ناسداك المجمع 40.52 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 15638.19 نقطة.

من جانبه أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الثلاثاء أن حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان ارتفعت بأكثر من 50٪ في عام 2023 مع تضخم إجمالي ديون المستهلكين إلى 17.5 تريليون دولار.

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