تضخم ديون المستهلكين في أمريكا إلى 17.5 تريليون دولار.. وارتفاع حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان

أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الثلاثاء أن حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان ارتفعت بأكثر من 50 ٪ في عام 2023 مع تضخم إجمالي ديون المستهلكين إلى 17.5 تريليون دولار.

وأفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه مع إجمالي ديون تبلغ 1.13 تريليون دولار، بلغت ديون بطاقات الائتمان التي انتقلت إلى جنوح خطير 6.4 % في الربع الرابع، بزيادة 59 % من ما يزيد قليلاً على 4 % في نهاية عام 2022. وقال باحثون من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الزيادة الفصلية بوتيرة سنوية بلغت حوالي 8.5 ٪.

كما ارتفعت حالات التأخر في السداد في القروض العقارية وقروض السيارات والفئة «الأخرى». وانخفضت حالات التأخر في سداد القروض الطلابية كما فعلت خطوط ائتمان حقوق ملكية المنازل. بشكل عام، كان 1.42 % من الديون متأخرة عن موعد استحقاقها لمدة 90 يوماً أو أكثر، ارتفاعاً من ما يزيد قليلاً على 1 % في نهاية عام 2022.

وقال ويلبرت فان دير كلاو، مستشار البحوث الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: «إن تحولات بطاقات الائتمان وقروض السيارات إلى التأخر في السداد لا تزال ترتفع فوق مستويات ما قبل الوباء». «وهذا يشير إلى زيادة الضغوط المالية، وخاصة بين الأسر الأصغر سناً وذات الدخل المنخفض».

وبينما ترتفع مستويات التأخر في السداد، قال باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن إجمالي الديون يتحرك نحو الأعلى بما يتماشى مع الوتيرة التي كانت سائدة قبل بدء جائحة «كوفيد19» في مارس 2020.

وارتفعت ديون الأسر بمقدار 212 مليار دولار في هذا الربع، بزيادة 1.2 ٪ على أساس ربع سنوي ونحو 3.6 ٪ عن العام الماضي. ومع ذلك، قفزت ديون بطاقات الائتمان بنسبة 14.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وزادت ديون السيارات إلى 1.61 تريليون دولار، بزيادة 12 مليار دولار على أساس ربع سنوي و55 مليار دولار سنوياً، أو 3.5 %.

وقد تضرر المقترضون من ارتفاع أسعار الفائدة. وفي دورة تشديد امتدت من مارس 2022 إلى يوليو 2023، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الاقتراض قصير الأجل بمقدار 5.25 نقاط مئوية، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 23 عاماً. ويغذي المعدل القياسي معظم منتجات الديون الاستهلاكية ذات المعدل القابل للتعديل.

منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد، قفز المعدل النموذجي على بطاقات الائتمان من حوالي 14.5 % إلى 21.5 %، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي. لا تزال ديون بطاقات الائتمان كنسبة من الدخل أقل من مستويات ما قبل الوباء.

وقال باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن ارتفاع أسعار الفائدة ربما لعب دوراً في معدلات التأخر في السداد. وفي حالة السيارات، على سبيل المثال، قالوا إن المدفوعات لم تتغير إلا قليلاً حتى مع انخفاض الأسعار، بسبب هيكل الأسعار المرتفع.

وقد زادت ديون القروض الطلابية، وهي مجال يهم المشرعين في واشنطن، قليلاً خلال فترة الوباء، حيث يبلغ إجماليها حالياً ما يزيد قليلاً على 1.6 تريليون دولار. لم يكن هذا تغيراً يذكر عن الربع الثالث وارتفع بنسبة 0.4 ٪ فقط عن العام الماضي. لقد تنازل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حوالي 136.6 مليار دولار من ديون القروض الطلابية منذ توليه منصبه. وانخفضت حصة الديون في الجنوح الخطير إلى 0.8 ٪.

وارتفعت ديون الرهن العقاري بنسبة 2.8 % في عام 2023، بينما ارتفع معدل التأخر في السداد إلى 0.82 %، بزيادة ربع نقطة مئوية عن العام السابق.

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