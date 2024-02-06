وفاة رئيس تشيلي السابق بينيرا في حادث سقوط طائرة هليكوبتر

وفاة رئيس تشيلي السابق بينيرا في حادث سقوط طائرة هليكوبتر
التاريخ
2/6/2024 3:00:24 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت مؤسسة لا تيرثيرا الإعلامية في تشيلي أن الرئيس السابق سيباستيان بينيرا لقي حتفه في سقوط طائرة هليكوبتر في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
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