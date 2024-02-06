وفاة رئيس تشيلي السابق بينيرا في حادث سقوط طائرة هليكوبتر

ذكرت مؤسسة لا تيرثيرا الإعلامية في تشيلي أن الرئيس السابق سيباستيان بينيرا لقي حتفه في سقوط طائرة هليكوبتر في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز